肺癌成國病　醫推薦「低劑量電腦斷層」抓病灶追蹤治療

▲議員鍾沛君入院動肺部腫瘤切除手術，今在榮總主治醫師許文虎的陪同下召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君因右肺異常增生，4日開刀接受治療，靜養4天後於8日出院，並在主治醫師許文虎主陪同下召開記者會說明。由於目前肺癌已成「國病」，許文虎也提醒，有家族病史、抽菸的15到70歲民眾屬高危險群，透過低劑量的電腦斷層就可以檢查肺部結節，視狀況定期追蹤即可及早預防、治療。

北榮胸腔外科主治醫師許文虎表示，若有家族史、有抽菸的15到70歲民眾，屬比較高危險群，低劑量的電腦斷層就很重要，尤其有些家族史病人要特別檢查，「當然不是每個結節都是壞的，但有家族史比率比較高」，要追蹤一段時間看變化，若形狀、大小、腫瘤濃度改變，可能就有惡化情況。

許文虎說，一般要到0.7-0.8公分厚比較能判斷，太小很難判斷是否屬於癌症，早期的診斷治療效果最好，不然過去常常病人來都是第三期、第四期，早期沒症狀，要看斷層才知道。

以鍾沛君的案例來看，許文虎表示，鍾沛君是早期的原位肺腺癌，微創切除後恢復良好，存活率可說是100%。且肺部切除的體積不是很大，肺功能少約5%左右，所以肺功能好的話沒差別。當然如果若腫瘤比較大或位在肺中間部位，切除範圍就會比較大，那就可能會影響肺功能。

許文虎指出，現在的肺癌很多種，主要分為小細胞癌、非小細胞癌2大類。小細胞癌腫瘤很小就擴散很厲害，所以惡性度很高，通常都會要化療、電療等等治療，有機會接受手術的病人不多。非小細胞癌就4、5種類，以肺腺癌最常見，尤其是有家族史、抽煙抽很多的要小心，臨床上碰到家裡有肺腺癌的病人，常常家族成員來照相後，發現很多人都有。

許文虎強調，用低劑量的電腦斷層篩檢就能很仔細檢查，常常可以發現很多結節，最後有問題大概10%左右，不是每個結節都是有問題，這些會常常追蹤病人，若腫瘤太小，0.3、0.4公分，1年追蹤1次即可。

腫瘤若0.5公分以上，可能就要稍微注意一下，追蹤3個月、半年追蹤，若有實體在裡面，結節比較大的情況下，追蹤時間會更短，假設病人追蹤時間短、沒變化，可能會延長時間，半年或一年，有的根本是結疤，隨著腫瘤變化來追蹤。