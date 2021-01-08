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社會 社會焦點 保障人權

連傳「前女友13張淫照」到推特！台北男狂喊：情慾風　下場慘曝

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲阿義將前女友的裸照上傳到網路，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿義」（化名）與女子「阿桃」（化名）原為男女朋友關係，而他在兩人交往期間，曾經拍下對方的猥褻影像，但分手之後卻未如約刪除，甚至還將照片上傳到社群軟體推特上。對此，士林地院審理後，依法判其2月徒刑、緩刑2年。

判決指出，阿義與阿桃原為男女朋友，於兩人交往期間，阿義在經過阿桃同意下，曾拍攝13張性交、猥褻、裸露下體和胸部的照片。兩人分手之後，阿桃也立即要求對方將照片刪除。未料，阿義不僅無視其要求，竟還將照片上傳到推特上，供不特定多數人均得透過網際網路瀏覽。

更誇張的是，阿義除了分別將13照片上傳以外，還時常附帶色情貼文，「來點情慾風」、「來個屁屁主題」、「徵求脫光光一起出遊的夥伴」等。全案曝光之後，阿義對於犯行坦承不諱，又有網路貼文截圖、對話紀錄等得以作證，因此其事證明確，犯行堪以認定。

對此，法官認為，阿義的行徑不僅危害社會善良風俗，也讓阿桃的身心受到創傷，顯見其法治觀念淡薄，所為應予非難，惟念及其並無前科，素行尚可，且犯案後終能坦承犯行，且與對方達成和解，並願意賠償，考量其家庭經濟狀況，智識程度等後，依犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處他2月徒刑，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年。

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