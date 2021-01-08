川普FB、IG禁言「無限期封鎖」…剩tiktok能用　陸網酸：來微博~

▲川普帳號被封。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國大選結果塵埃落定，美國國會於當地周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。有大量支持美國總統川普的示威者就美國大選結果於華盛頓示威，更衝擊美國國會。川普於社交媒體發表3則關於美國大選的帖文遭刪除，帳號更遭到緊急封鎖。

據《香港經濟日報》報導，川普（Donald Trump）於華盛頓示威期間多次於社交媒體發文，包括發布影片呼籲示威者和平回家，並再次提到美國大選結果被偷竊。Twitter起初禁止用戶轉發或回覆川普的帖文，並於帖文下添加標籤，指帖文有關選舉欺詐的指控存在爭議。

▲川普tiktok還能發文。（圖／翻攝自tiktok）

但Twitter其後刪除了川普發布的3則帖文，並封鎖川普的帳號12小時。Twitter更警告如川普進一步違反平台守則，其帳號將會遭到永久停用。

Facebook和YouTube也刪除了川普發布的同一段影片。Facebook更表示由於川普違反平台政策，封鎖川普的帳號24小時。

▲微博網友狂酸。（圖／翻攝自微博）

Facebook副總裁羅森（Guy Rosen）表示，Facebook認為影片會增長而非減少暴力，因此決定刪除影片。Facebook強調國會的暴力示威是一種恥辱，禁止在平台上煽動暴力，也正積極審查和刪除任何違反這些規則的內容。

微博網友發文狂酸，「在全美各大社交網站川普帳戶被封，目前只有tiktok（抖音）還能用，哈哈哈...」、「還可以上wechat開個公眾號」、「微博國際版歡迎你」！

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