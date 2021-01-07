慶祝農曆新年！AirPods Pro推出牛年限量款　金士頓推出牛年生肖碟

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著農曆新年將至，各大品牌商紛紛推出限定款式，蘋果公司稍早也公開了牛年限定塗鴉，並且針對新款 AirPods Pro 推出牛年限定款，還換上新的包裝增添喜氣，價格同樣是台幣 7,990 元。除了蘋果公司，金士頓公司也推出牛年限定USB 隨身碟，非常可愛喔！

哞～～～

AirPods Pro 首次發表於 2019 年 10 月 28 日，是蘋果公司旗下首款入耳式耳機，具備「適應性等化」功能來依據每個耳形自動調整音樂的低頻與中頻，為了避免配戴的不適，該公司設計了全新的透氣系統來維持配戴時耳壓的平衡。

此外，AirPods Pro 也是蘋果公司旗下首款具備「主動式降噪」功能，為了避免通勤者的安危，該公司首次為耳機設計了所謂的「通透模式」，可以聽到外界聲音、又可以聽到自然的音樂。

AirPods Pro 自 iOS 14 更新開放支援「空間音訊」(Spatial Audio) 效果，該效果可以搭配通透模式使用，音樂可以跟隨著頭部轉通的方向切換播放位置，感覺會有種在真實音樂空間行走一般。

而這次推出的牛年限定版是蘋果公司少有的做法，仔細看外盒側邊，會發現蘋果設計師專為這次的限定款繪製的牛年塗鴉，稍微再看一下設計樣貌會發現，這次的設計跟 2017 年台北101蘋果專賣店開幕時使用的剪紙藝術極為相似，很有可能沿用當時剪紙大師的藝術風格。

耳機本體仍是白色款，充電盒上也有熟悉的牛年鐫刻，這個鐫刻並不特別，其實只要購買 AirPods 系列產品都可以進行電腦雷射雕刻，除了牛之外，其他十二生肖的表情符號都可以刻，並且可以配合文字、數字混合設計。

牛年版本 AirPods Pro 已經上市，售價不變，同樣為台幣 7,990 元。而除了蘋果公司，全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓，也宣布推出限量萌牛隨身碟。

每年都推出生肖碟的金士頓，今年碰上牛年，該公司設計了渾圓可愛的乳牛造型，霧面質感與低調奢華的金色線條兼具質感與喜氣。呼應乳牛主題，金士頓更為萌牛碟量身打造充滿童趣的牛奶瓶外包裝、很有收藏價值，儲存空間一樣是64GB，售價新台幣579元。