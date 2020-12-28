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搭捷運聽音樂！學生妹吐槽「竟沒用AirPods」　內行笑：沒見過世面

▲▼北捷,捷運,車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前搭捷運，戴上藍牙耳機準備聽音樂時，赫然聽到對面學生妹小聲吐槽，拿iPhone居然沒用AirPods，傻眼的她立刻臭臉瞥了一眼，讓對方瞬間尷尬。對此，許多網友搖頭嘆，價值觀偏差的屁孩；而不少內行人更直呼，「深海蛇！我剁手剁腳也想買，但還是買不起！」

女網友日前在dcard提到，下班搭捷運時，對面坐了兩個國高中女生，而她則一如往常拿出藍牙耳機戴上，並開啟環境音，怎料還在挑歌之際，突然聽到對面的妹妹訕笑說，「哈哈，iPhone不用AirPods，還買沒牌子的無線耳機。」

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聞言，她立刻回以臭臉，並看了對方一眼，而妹妹原以為她不會聽到，結果被當場抓包後，整個人不自覺抖了一下，「我很滿意地繼續選我的歌，選好之後放下手機，靜靜地看著對面的妹妹，可能我的視線太赤裸，他們開始有點手足無措，握著iPhone的手在包包裡東摸西摸，阿...原來是要拿AirPods給我看呢！」

▲搭捷運聽音樂！學生妹吐槽「竟沒用AirPods」　內行笑：沒見過世面。（圖／翻攝自dcard）

▲原po用的是世界著名音訊裝置品牌的藍牙耳機。（圖／翻攝自dcard）

事後，她忍不住在心想吐槽回去，「抱歉啊妹妹，我用iPhone但沒有用AirPods，因為老子用深海蛇阿，不過跟她們說，她們大概也不知道吧！」

對此，大家紛紛回應，「有些小朋友真的沒見識又愛貶低人」、「怎麼會有這麼兩光又沒家教的人」、「小妹妹沒見過世面」、「笑死，不識貨的屁孩」、「現在國中生都這麼敢講的嗎」。

另外，po文也釣出不少識貨的網友，直呼「傳說中的無限深海蛇，比馬里亞納海溝還深的那種，矮爾帕怎麼比」、「姐姐我不想努力了」、「比AirPods貴的耳機多的是，深海讚讚」、「好想買深海QQ，買不起」、「Bose也不錯，音響音質都很好」、「他們可能也不知道beats」。

►可以深層清潔毛孔

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