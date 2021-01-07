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發票、便當盒是不是垃圾分不清！回收有4迷思：25歲以下最不環保

▲雲林縣稅務局將於10月17日舉辦「發票做公益．二手市集挖寶趣」租稅宣導活動，邀請民眾帶統一發票前往即可參加挖寶與抽獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲電子發票屬不可回收的垃圾。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許展溢／台北報導

RE-THINK重新思考環境教育協會和foodpanda合作發放3.7 萬份問卷，完成史上最大回收素養調查，76.4%民眾都表示自己重視環保，91.8%民眾有資源回收習慣，25歲以下民眾填答狀況最差，是各年齡層中「最不環保」的一群。調查點出四成資源當垃圾的民眾素養不及格，還有四大迷思，如不是所有塑膠都可回收，而電子發票屬不可回收的垃圾，廚餘、便當盒則要回收。

回收素養調查指出，78.8%民眾認為夜市是最需加強回收管理、教育的場域，依序排名前五名則為公園（41.0%）（38.7%） 餐廳（38.2%）學校（35.2%）。不少人困惑安全帽、花盆可以回收嗎？回收都會再利用？環保署公告全國資源回收率高達55.14%，但根據環保署108年度垃圾袋採樣分析資料顯示，一般垃圾中至少有四成為應回收之廚餘、紙張與塑膠，顯示民眾雖有環保意識及回收習慣，但回收知識才在及格邊緣，而25歲以下的年輕人自覺最不環保，垃圾回收行為表現也最差，包括賓特瓶需完整回收、廚餘須分開回收等項目都不及格。

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▲▼回收素養調查。（圖／記者許展溢攝）

▲▼回收素養調查結果出爐。（圖／記者許展溢攝）

▲▼回收素養調查。（圖／記者許展溢攝）

民眾問卷表示，其實平常都會做回收，但面臨最大困境是垃圾桶標示不明（52%）、 不同地方規矩不同（49%），不知道該丟什麼類別（48%），而民眾吸收回收相關知識來源多為垃圾桶上標示、學校教接與社群網路，此份調查點出了民眾回收的以下四大迷思：

回收動作好簡單？
68.3%的民眾，答錯目常生活中常見垃圾的回收分類，諸知電子發票屬於不可回收的垃圾，而廚餘、便當盒則應回收。

回收都可以再利用？
3.5%的民眾觀念錯誤，其實垃圾只要没有被正確分類、收集與處理，就失去回收價值。

只要是塑膠都可以回收？
18.1%的民眾以為塑膠都可以回收，但目前環保署公告塑膠材質回收辨識碼中的3號PVC塑膠回收相對困難。而7號PLA生質塑膠則因台灣沒有堆肥設施，最终還是以焚化處理。

PLA回收後有再利用？
84.6%的民眾不了解PLA材質與後續回收作法。（常見咖啡透明外帶杯或生鮮透明雞蛋盒屬於7號PLA材質。）

▲▼環保署資源回收管理基金管理會執行秘書顏旭明。（圖／記者許展溢攝）

▲顏旭明到場支持。（圖／記者許展溢攝）

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書顏旭明到場支持，這次RE-THINK 回收大百科首波整理出包括塑膠袋、安全帽、花盆、濾水器濾芯等101個最常見的生活垃圾，其中更包含了民眾常有的迷思，包括其實屬於一般垃圾的電子發票、橡皮筋、絨毛娃娃，與應該被妥善回收的乾淨塑膠袋、生熟廚餘等。而「回收大百科」網站的亮點，是以動態爆炸圖的設計，讓生活常見的垃圾爆炸拆解，幫助民眾快速了解垃圾的材質組成、回收率、又該以什麽方式正確回收。

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