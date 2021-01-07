台灣首款戰略打擊武器「戟鋒地對地飛彈」　射程1000公里2年問世

▲中科院「戟鋒專案」，將研發出射程超過1000公里地對地飛彈。圖為天弓三型飛彈。（圖／翻攝自中科院）



記者林彥臣／綜合報導

台灣近年改變國防方針，積極發展「源頭打擊」能力，國防部委託中科院進行代號「戟鋒專案」的中程地對地飛彈研發計畫，將在2年內發展出射程1000公里以上的飛彈，作為源頭打擊的另一項利器，這也是國軍首款研發屬於戰略性的武器。

根據《上報》報導，國防部委中科院以代號「戟鋒專案」編列8億餘元預算，在2021到2022年，將以不到2年的時間，研發射程超過1000公里的「中程地對地飛彈」，而且在2021年內該專案將撥用5億餘元，也就是超過一半的預算進行研發，也代表中科院已有製造中程地對地飛彈的技術與實力。

報導指出，中科院已能作出彈徑1公尺，彈長7公尺以上的飛彈彈體，已屬於中程地對地飛彈載具規模，包括「台版薩德」天弓三增程型防空飛彈，因為掌握這項技術，才改用兩節式火箭推進器，取代過去的單節式火箭，增加射程與彈頭酬載量。

▲中科院去年多次試射飛彈，公告「無限高」被民眾捕捉到。（圖／民眾提供）



在去年的聖誕夜，中科院才分別於屏東縣九鵬基地和台東縣成功鎮試射飛彈，公告發射危險範圍從九鵬向外海延伸，往北到花蓮縣外海、往東到蘭嶼外海，都超過160公里，彈道無限高。

當時一名中科院退休人員研判，從射擊彈道高度和危險區域又廣又遠，應是試射天弓系列飛彈，最可能是試射天弓三型增程型飛彈，由台東發射靶彈，九鵬發射試測彈追擊。

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