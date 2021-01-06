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【廣編】2021新年煥新肌！DR.WU兩大新年組合限量登場　百萬級明星品總動員

▲▼醫美保養品牌,DR.WU,保養,美肌,煥新肌必備保養組,新肌必備膠囊面膜10入組。（圖／DR.WU提供）

▲DR.WU兩大新年組合限量登場，兩組組合背面更含獨家超萌的喜怒無常表情包。

圖、文／DR.WU提供

新的一年來臨！NO.1醫美保養品牌DR.WU首度限量推出兩大新年組合，百萬級明星品全員到齊！兩組組合背面更含獨家超萌的喜怒無常表情包，在口罩時代，透過Q萌的表情包輕鬆表達心情，讓身邊親朋好友秒懂你！毛孔粗大、痘痘粉刺困擾，DR.WU首推「煥新肌必備保養組」，內含黃金濃度的杏仁酸亮白煥膚精華18%、熱銷百萬的玻尿酸保濕精華化妝水、100%清爽無油的玻尿酸保濕水凝露，限時優惠$1,480。

想擁有容光煥發的新年，除了煥膚和保濕外，更需要隨時幫肌膚補充所需養分！DR.WU膠囊面膜維他命系列，透過用「敷」的維他命，精準補充肌膚所需的高效成分！面膜控必搶的「新肌必備膠囊面膜10入組」內含有保濕修復膠囊面膜、保濕舒緩膠囊面膜、瞬效亮白膠囊面膜，共10片明星口碑面膜，限時搶購價$599！一口氣解決保濕、粗糙、膚色不均的肌膚問題。保濕修復膠囊面膜、保濕舒緩膠囊面膜，富含維他命A和維他命B與各式修復因子，能密集補水保濕，提升肌膚的水潤彈性與防禦力！後續搭配富有維他命C的瞬效亮白膠囊面膜，快速掃除黯沉、膚色不均，打造水嫩豐盈、白皙光澤的無暇美肌，絕對是今年必收的美肌組合。

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