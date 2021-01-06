LINE TAXI夜間限定時段搭車折40元　即起還送「發財乘車券」

▲LINE TAXI祭出新春優惠回饋粉絲。（圖／LINE TAXI提供）

記者賴文萱／台北報導

喜迎2021！LINE TAXI祭出新春優惠回饋粉絲，即日起只要搭乘LINE TAXI時，於行進路線上任選地點貼上春聯，貼滿三張春聯即可享有40元發財乘車券。此外，因應尾牙與聚會旺季，只要於夜間10點到上午6點上車搭乘即享40元折扣。

LINE TAXI今年推出「搭車貼春聯」活動，即日起至2月16日，只要搭乘LINE TAXI時於行進路線上任選地點貼上春聯，貼滿三張春聯即可享有40元發財乘車券。

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▲只要搭乘LINE TAXI時於行進路線上任選地點貼上春聯，貼滿三張春聯即可享有40元發財乘車券。（圖／LINE TAXI提供）

進入尾牙、聚會旺季，LINE TAXI也暖心推出「夜間安心搭」活動，即日起至2月1日06:00前，於22:00到06:00（夜間10點到上午6點）時段上車搭乘，即趟趟享40元折扣，優惠次數無上限。

另外，為回饋台中用戶的支持與愛戴，LINE TAXI也在過年前搶先祭出台中區域的獨享限定優惠，即日起至1月31，乘客只要於台中市叫車，即能直接享有乘車優惠折抵50元，趟趟搭趟趟折，優惠次數無上限。

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