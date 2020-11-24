LINE TAXI冬之感謝季　感恩節到跨年最高拿「600元乘車券」

▲LINE TAXI「冬之感謝季」，感恩節到跨年最高累積600元乘車券。（圖／LINE TAXI提供）

記者賴文萱／台北報導

LINE TAXI今年特別在感恩節前夕推出「冬之感謝季活動」，優惠一路從感恩節到跨年，其中，針對新加入的朋友提供周周搭周周送百元乘車券活動，最高可累積拿600元乘車券。

歲末年終，LINE TAXI推出「冬之感謝季活動」，2020年11月25日起至12月31日分別對新朋友及老朋友推出感恩優惠，凡11月23日之後註冊或是尚未搭乘過的用戶，於活動期間每周搭滿一趟即享有2張50元共100元的乘車券；11/23前註冊且搭乘過的老朋友，每周搭滿一趟則享有1張50元乘車券。

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▲LINE TAXI 11月新推出的「安全支援中心服務」，只要透過簡單的步驟就能完成110報案及通知緊急連絡人相關設定，建立完善的緊急通報系統。（圖／LINE TAXI提供）

感恩節是分享歡聚的節慶，LINE TAXI表示，只要推薦分享給新朋友，彼此還能領取50元乘車券。此外，LINE TAXI更推出聯名網路潮流插畫家「油頭二世」免費LINE貼圖，即日起只要加LINE TAXI官方帳號為好友並完成註冊，即可跟著油頭二世一路動滋到跨年。

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