10%人群可能是「超級傳播者」　陸專家：是新冠病毒特徵　

▲電子顯微鏡下，遭新冠病毒感染致逐漸凋亡的人體細胞。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸大連疫情出現「1傳11+33」的超級傳播現象，外界非常擔憂是否成為二次疫情大爆發前奏？為了安撫民心 大陸疾控中心副主任馮子健回應，「新冠特別容易形成超級傳播現象，各地發現並不奇怪。」平均有10%左右的感染者或病人，會傳播超過基本傳播數，這就是新冠病毒最大特徵。

大陸官媒央視《新聞1+1》特別專題報導，大連市3日疫情防控工作新聞發佈會消息，本次輪疫情出現超級傳播現象，第35號病例金某參加一次家庭聚會造成11人全部感染，之後又傳播到所居住的樓道單元住戶及其他社會接觸人員，造成33人感染。

▲大陸全面防止新冠病毒疫情傳入。（圖／CFP）

新冠肺炎疫情從2019年底至今有1年時間，馮子健說大陸防疫網路對該病毒有一個非常清楚的認識，這個疾病特別容易形成超級傳播現象。感染者裡有相當高比例的人並不傳播，不會造成二代病例。

馮子健進一步解釋，有小部分人會出現小於R0數值，也就是基本傳染數，也就是疫情中每個感染者平均會傳染給幾個人的二代病例。還有10%左右的感染者或病人，會傳播超過基本傳播數，即二代病例會超過3個，這樣就構成了超級傳播現象，這是新冠非常重要的一個特徵。

如何防止自己或親人成為超級傳播者？馮子健解讀，「有一些非常重要的特徵，往往跟病人身體、疾病的狀態有關。」另外，對病人而言，往往是對疾病耐受比較大的、病情相對比較重的人，沒有被收治住院，出去求醫就醫、還參加社會活動，就會造成超級傳播。