顏若芳：豬價上漲、崩盤「都國民黨在講」　利用民眾心理操弄美豬

▲民進黨發言人、新聞部主任顏若芳。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

元旦過後，國內豬肉價格上漲，國民黨批評是因政府放寬含萊劑美豬進口所致。對此，民進黨發言人顏若芳6日表示，去年國民黨說開放美豬進口，豬價會崩盤，現在豬價上漲，也說是因為美豬進口，「不斷以國內豬價波動與民眾的預期心理，來操弄美豬進口議題的目的」。

顏若芳指出，總統蔡英文去年宣布放寬含萊劑美豬牛進口後，國民黨便開始不斷散播，開放美豬進口，會造成國產豬價格崩盤的說法，像是國民黨縣市長，就指稱「若開放豬肉進口，勢必衝擊國內自產豬肉市場，而致價格下跌，甚至崩盤」；而國民黨立委李德維也公開說，「美豬還沒有進來，我們豬肉價格已經開始大幅滑落，明年1月1日以後，台灣所有的豬農怎麼生存？」

顏若芳說，國民黨立委楊瓊瓔在立法院委員會質詢農委會陳吉仲主委時，也說「萊克多巴胺豬肉還沒有進來，我們的豬價就直直落」。她強調，國民黨諸公言行如今看來是被打臉打得很大聲，今年元旦過後，國內豬價上漲，豈不證明國民黨公職去年的造謠？

顏若芳表示，農委會說明過，國內至今都沒有任何含萊劑美豬的進口，價格浮動是因市場供需導致，而且國內的豬肉進口商也說，農曆年前需求多，傳出上漲消息是理所當然，年後屬於淡季，需求降低後，價格應會走跌。

顏若芳說，國民黨包含國民黨主席江啟臣，不顧農委會還是進口商的說明，依然牽拖說是因開放美豬進口所導致豬價上漲。

顏若芳也呼籲媒體不要附和類似操弄說法，同一天的報導，一邊說國內豬價恐崩盤，一邊說豬價漲到買不下手，自相矛盾的情況，對於全民利益並無幫助；反而助長國民黨利用民眾的預期心理，製造社會不安與恐慌，造成豬價波動以利他們的政治操作。