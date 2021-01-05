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寒流帶雨來了！明起合歡山、玉山有望下雪　週五最冷剩5度變凍番薯

▲▼寒流來襲,台灣變成冰凍番薯。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書專頁）

▲寒流來襲,台灣變成冰凍番薯。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書專頁

記者蔡玟君／台北報導

又一波寒流來了！中央氣象局表示，入冬第2波寒流在本週抵達，從週四（7日）起溫度就會明顯下降，週五這天（8日）最冷、平均只有7度，空曠地帶更僅剩5度，氣象局表示，由於這波寒流比較潮濕，高山下雪機率大，從週三起連續3天，3000公尺以上山區如合歡山、玉山等有機會下雪，週四起則是1000至2000公尺山區有望下雪。

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲又一波寒流將到來。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局表示，此次寒流與跨年寒流不同，屬於漸進式降溫且較潮溼，但兩次冷度不相上下。此次寒流主要影響週四至週六（1/7至1/9）這3天，週四起全台平均氣溫為8至13度，週五影響最大，北部低溫僅7度、中部8度、南部10度、東部11度，且北部、東半部和中南部山區都會下雨，而沿海空曠地帶和靠近山區平地低溫則可能僅有5、6度。

▲▼合歡山下雪景況。（圖／資料照／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

▲合歡山雪景。（圖／資料照／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

此次寒流潮濕，因此高山下雪機率更大，氣象局預測週三起連續3天，像是3000公尺以上山區如合歡山、玉山等有機會下雪，週四起則是1000至2000公尺山區有望下雪。

直到9日週六這天水氣會稍微減少，中南部山區下半天就不太會下雨，真正回溫會落在10日週日，清晨氣溫仍然較低，但白天就會回溫，而迎風面的北部和東半部會有零星陣雨，其他地區則是多雲到晴。

氣象局也表示，目前觀測下週一又有一波冷空氣南下，目前預估為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，但會不會變成寒流仍需要多觀察。

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