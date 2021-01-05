「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝　網傻：重讀小學了

▲老師圈起直式算法，直接扣3分！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

「老娘我看了三次！」一名媽媽困惑表示，日前要幫孩子溫習功課，發現數學考卷答案算對了，老師還硬扣3分，讓她看了霧煞煞。求助千名網友後，答案與建構式數學有關，且直式算法無法連減，讓其他網友崩潰直呼「先去報名重讀小學～」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》透露，讀國小三年級的孩子回家，拿了一張數學考卷，怎料答案明明算對，卻被老師直接狠扣3分，讓她足足看了三遍，「還是看不出來哪裡不對，求解？」

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題目可見，電梯限重500公斤，目前已載重302公斤貨物與一位75公斤的送貨員，「可以再載重幾公斤？」其實就是簡單的減法題，孩子則依序解題橫式為「500-302-75=123」，結果下方的直式解法，被老師用紅筆圈起來，秒扣3分。

▲網友分享正確寫法！（圖／翻攝爆廢公社二館）



文章曝光後，底下網友解析，「直式減法不能一次減兩個數字」、「需按照該班老師教法，直式一般該列2個式子，不可連減」、「就很簡單，直式寫錯了啊（補習班老師路過）」、「應該是500-（302+75）=123」、「算式結構不正確，所以答案正確沒被圈起來，但算式被圈起來扣分這樣，建構式數學啊」、「老師沒錯，直式要拆開兩段來算，橫式也要，這三年級要學得是很正常的」。

真相曝光後，不少網友紛紛自嘲，「不說了，先去報名重讀小學」、「不同思維，造就不同人生」、「長大後，我都用計算機按了」、「我覺得這是出題者的問題，應該要標清楚要求的答案，譬如：請寫出正確的算式」。

▼不少家長直言頭疼！（圖／翻攝爆廢公社二館）

