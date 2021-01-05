快訊／將吹10級強風！寒流急凍探5度　下雪機率最高地區出爐

▲今北部、東半部濕涼有雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（5日）是24節氣的「小寒」，中央氣象局清晨對15縣市發布「陸上強風特報」，也對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，預計周四深夜到周五清晨是第一個低溫時間點，北部都會地區有機會降到7、8度，空曠地區有機會到5、6度。他也分析這波寒流最有機會下雪的高山。

氣象局發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晨起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風；下午起桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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彭啟明在臉書說，跨年元旦寒流才過不久，寒流的訊息又再來，這幾波都是西伯利亞高壓盤據持續偏強，帶動從極地的強冷空氣南下，今天、周三略微降溫，但不顯著；北部從新竹、桃園以北到北部，持續陰沉偶陣雨，迎風面的東北部水氣稍多，配合上地形短暫陣雨，中南部則相對晴朗，仍有陽光出現。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，最關鍵的就是周四、周五兩天，周四當天有點類似跨年前一天快速降溫的型態，但水氣顯著偏多，這波屬於偏溼冷，北部從苗栗、新竹以北都會較為陰沉偶飄雨，越往北水氣越多，下雨機率也略高。

彭啟明指出，預計周四深夜到周五清晨是第一個低溫時間點，北部都會地區有機會降到7、8度，空曠地區有機會到5、6度，周五整天都是這樣低溫環境，延伸到周六清晨；周六白天開始才會逐步緩回溫，延續到周日；但下周一、下周二冷空氣又再增強，這一波是否會再跌到10度以下，仍有待觀察，但還是會有冷的感覺。

彭啟明說，北部由於會顯著的偏溼冷，感受上可能會比上一波的乾冷寒流來得冷很多；而中南部在這波低溫時間點，同樣在周四深夜到周五及周六清晨，中部有機會到9、10度，空曠地區會在10度以下，甚至雲林、嘉義、台南沿海要注意空曠的低溫或輻射冷卻，要防範寒害；高雄、屏東則還有12、13度以上，但相對還是偏冷許多，屬於有日夜溫差的天氣，南北的差距在這幾天會相當大，但都還是偏冷的。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，這波在北部陽明山的較高處也有機會下雪、冰霰或是霧淞，最有機會地方還是北部雪山山脈，尤其太平山區附近，中部的山區超過2000到2500公尺高山也有機會，尤其合歡山；但也特別提醒您，山區的道路容易結冰，這環境很不同於日常生活上的車胎或行車習慣，常常有許多意外事件發生，要特別注意。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風增強，各地早晚偏涼約15至19度，北台灣水氣稍微多一點，下雨區域較廣，東半部也有局部降雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭今到周四有局部大雨發生機率；北部高溫較4日下降2、3度，來到18、19度，一整天濕濕涼涼，中南部沒明顯變化，早晚較涼、日夜溫差大。

劉沛滕說，周三東北季風持續影響，天氣差不多，北台灣依舊濕涼；寒流周四開始影響到周六，溫度漸漸下降，周四晚北部局部地區降到10度；周五、周六清晨是相對低溫時間，中部以北下探8到10度。他表示，雖這波低溫沒上波寒流那麼低，但這波濕冷的感受上不舒服；北台灣這周降雨機率都較高，一路下到周六。