第1份工作領30k　他離職換3份工作後悔了！網曝1點「該走」被讚爆

▲網友後悔離開第一份工作。（示意圖／取自免費圖庫Pxfuel）



記者崔子柔／綜合報導

2020年飽受新冠肺炎疫情影響，多數公司無法給員工太多福利，甚至許多行號就此熄燈，一名網友就透露，看身邊許多人都在年末考慮要不要換工作，讓他感嘆起剛出社會時，找到第1份工作卻什麼都不懂，衝動之下就離職了，讓他超後悔。

原PO 3日在Dcard發文表示，他出社會2年，目前是第4份工作，想起第1份工作時的月薪是3萬元，周休二日、見紅休，也有三節禮金跟年終獎金，並解釋這樣的行情在鄉下不是隨手可得。

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▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO指出，當時的工作完全不會拖到下班時間，但他想著工作內容和當初投履歷時不符，發展性不高、身邊也沒有年輕女性，衝動之下就提了離職。

原PO後悔地說，當初以為這樣的條件應該滿街都是，結果工作越換越差，對於第一個老闆給了這麼好的機會，感到滿滿的抱歉。

不少網友看了文章頗有同感，紛紛留言「剛出社會的第一份結果才是最好的，只是因為剛出來朦朧無知就離職，現在也回不去了」、「我現在也覺得第一份工作很幸福，只是我不是衝動離職，是疫情影響公司倒了啦，現在這份每天內心翻白眼」，但也有人直言「可是你說第一份工作沒發展性，一個男的一輩子拿三萬，就算有妹子人家也看不上吧」，該留言得到超過400名網友按讚。

▲▼網友湧入留言。（圖／翻攝自Dcard）

