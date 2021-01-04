連貼13次女模「M字腿下空照」還酸：笨不要緊　色大叔下場曝

▲琳琳與華男分手後，驚見對方把她的私密照PO上推特，氣得提告。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

記者羅志華／台北報導

在推特（Twitter）自介「色色變態大叔」的華姓男子，時不時會約小模外拍，其中一名曾與他交往的琳琳，在2人相好時，讓華男拍13張下體裸露、姿勢撩人的照片，不料雙方分手後，華男竟將照片PO上推特，並留言嘲諷「世間永不缺笨女孩」，遭逮時一度否認犯罪，最後才以30萬與琳琳和解，士林地院依散布猥褻影像罪，判華男2月徒刑、緩刑2年。

檢警調查，華男常在網上約小模外拍，經營的推特帳號超過3萬5千追蹤，他在自介中提到「是個色色的變態大叔」、「你喜不喜歡我拍的作品，一點也不重要，反正就是做自己喜愛的事情，POPO色色作品，跟想拍照的妹子聊聊天」，並時常貼出一些性感照供人觀賞。

華男與琳琳交往期間，也拍下多張尺度極大的照片，2人分手後，琳琳要求刪除照片，但華男竟於2019年10月至2020年4月間，13次PO出琳琳的裸露照，不僅害琳琳全身上下被看光，還在照片旁加註「來點不一樣的M字腿情慾風」、「笨不要緊，但要知道自己哪裡笨」、「色…色…色…攝影師，這就是我」，讓琳琳氣得提告，檢方依散布猥褻物等罪起訴；士林地院考量華男認罪、已與琳琳和解，判他2月徒刑、得易科罰金6萬元、緩刑2年。

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