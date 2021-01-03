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醫師尪離家失聯...信箱突現「神秘照片」曝行蹤　妻一看秒崩潰

▲屏東地方法院判決徐女要賠償游婦30萬元 。（圖／記者陳崑福攝，圖資料照片）

▲屏東地方法院判決徐女要賠償游婦30萬元 。（圖／記者陳崑福攝，圖資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

游姓女子因擔任醫師的先生離居出走找不到人，家裡信箱有一天出現先生和一女子雙手緊握旅遊國外的照片，驚覺先生外遇，先後提出民刑事告訴，刑事通姦罪部分因犯罪地點在國外，檢方處分不起訴，民事部分，由於先生與徐姓女子出遊19次，以每次10萬元請求侵權行為賠償，屏東地院判決賠償30萬元，還可以上訴。

游姓女子起訴指出，先生無故離家出走，經多方尋覓打聽，均無從知悉其行蹤，嗣有人將先生和一名女子相約出遊照片放置在她住家信箱，她才得知原來先生已有外遇，且根據先生入出境資料，得知先生和徐姓女子先後到歐洲旅遊19次，讓她精神受到莫大傷害，求償每次10萬元損失，共190萬元。

法官審理，傳訊遊行社陳姓員工做證，陳指醫師營造與徐女是配偶的假象，因此安排二人旅遊同房。

徐女則說，與醫師只是一般朋友，且陳女對醫師不熟，可能記錯兩人住同房，請求駁回游女訴求。

法官認為，從照片中均見徐女與原告先生雙手交纏，而兩人均為中年人，衡以其等年紀之社交距離，再參以一般社會通念觀之，倘非交往情侶或夫妻，時無可能有此等肢體動作，認定兩人有曖昧關係且密切，雖徐女辯稱僅是朋友間單純一同出遊，與常情有違。判決徐女敗訴，需賠償對方30萬元。

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