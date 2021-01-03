台電桃園區營業處長楊顯輝的重要功課　落實推動節電綠電政策

▲楊顯輝(右)接任台電桃園區營業處處長。（圖／台電桃園區營業處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府自2021年起，全力推動用電超過5000KW大廠必須裝設10%再生能源發電系統，不符規定將自元旦起列管和以代金處罰，甫到任的台電桃園區營業處處長楊顯輝，如何秉持專業，全力配合中央並協助市府推動節電和綠電等政策，受到關注。

台電桃園區營業處是於2020最後一天的12月31日，舉行新、卸任處長交接典禮。新任處長楊顯輝係由新竹區營業處調任到桃園，楊在擔任新竹區處長期間，配合2020台灣設計展在新竹，全力支援「美感電域POWER ZONE –變電箱科普特展」，獲得參觀民眾好評；另外，楊顯輝處長亦帶領新竹區處參加第3屆政府服務獎，在126個參獎機關中脫穎而出，榮獲入圍佳績，服務績效受到肯定。

由於，桃園因工業用電需求，是全臺用電量最高的城市之一，桃園市政府4年前，開始推動用電大戶裝設10%再生能源發電，廠商因為成本太高、沒地方設置、沒意願、不符經濟效益等考量，加上沒有罰則，導致成效不佳，市府決定依中央法規重起爐灶，自2021年起全力推動用電超過5000KW大廠必須裝設10%再生能源發電系統，不符規定將自元旦起列管和以代金處罰。

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