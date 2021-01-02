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國防院分析共機擾台4原因　「北京誤判」強化美對台軍售正當性

▲▼共機運8，17日擾台。（圖／國防部提供）

▲共機頻擾台，國防院直指北京誤判，反讓台灣內部思考國防重要性，並強化美對台軍售正當性。（圖／國防部提供）

文／中央社

國防安全研究院發布2020中共年報指出，去年共機擾台以進入台灣西南防空識別區為大宗，亦是1996年台海危機來威嚇程度最高、最長一次；共軍此舉引發台灣內部思考國防重要性，也強化美國對台軍售攻擊性武器的正當性。

國防部發言人史順文少將去年12月31日受訪表示，統計自民國109年1月至12月底，約380架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；與過去相比，西南空域是異於往常、且被侵擾最嚴重的空域。對此，史順文強調，國軍運用聯合情監偵都有掌握，並公布在國防部即時動態專區，除讓國人了解狀況，並讓國際知道中共對台的軍事威脅。

國防部智庫、國防安全研究院近期發布「2020中共年報」，在「2020年解放軍共機擾台對台軍事威脅」篇章中，分析109年中共機艦擾台的原因及區域關係。國防院表示，近年中共持續在台灣周邊空域遠海長航訓練，例如2016年6次、2017年20次，直至2020年，共機訓練架次、強度及頻繁程度均大幅上升。

國防院指出，若以2020年的每日擾台天數計算，從 1月1日至11月30日，天數已達到91天；若進一步分析共機擾台地點，與歷年最不同之處，在於進入西南ADIZ為最大宗。 國防院分析，促使共機擾台有很多原因，2020年擾台除因個別事件或解讀不同而有所差異，但整體而言，中共透過共機擾台是回應美軍在區域活動及台美關係升溫的態勢十分明顯。

至於共機頻繁進出台灣西南ADIZ，國防院認為有4個原因，首先是台海中線未延伸至西南ADIZ，共機藉由進入該地區，一方面測試台灣反應並施予壓力；另一方面作為突破口，以進入西南ADIZ常態化方式，企圖擴張勢力範圍。

其次是西南ADIZ位處台灣本島、東沙島中間，共機頻繁出入除作為對台軍事威嚇的手段之一，也對東沙島防務造成隱形壓力。

第三是共機持續進入台灣西南ADIZ，可蒐集該地區的海底地形與潛艦作戰等相關資訊，並強化對附近空域的掌控。 由於台灣西南ADIZ地理位置正好涵蓋大陸棚淺水區、太平洋深水區，是潛艦進入西太平洋的要道，深水區則是適合潛艦伏擊的海域；因此，中共反潛機頻繁出入 該地區，除了偵測該地區的潛艦，也有嚇阻台灣和美軍潛艦在該地活動的意味。

國防院還指出，從共機及美軍反潛機今年頻繁出入台灣西南ADIZ的角度看，某種程度也驗證上述說法。最後是對抗美軍在該地區的軍事活動。由於美中關係因疫情惡化，美軍去年頻繁的軍事活動讓中共備感壓力，台灣西南方空域及巴士海峽更是駐琉球美空軍嘉手納基地軍機前往南海執行任務的主要航道之一，共機頻繁現蹤讓台灣西南方空域成為美中軍事角力之地。

國防院總結，評價中共2020年對台軍事威嚇，從結果看，對台灣長期的國防制度與武器獲得反而有利。原因是中共去年對台軍事威嚇是自1996年台海飛彈危機後，威嚇程度最高、時間最長的一次，反而引起台灣內部再次思考國防重要性。

國防院指出，這些國防思考包括重新檢討教召制度、後備動員、全民國防，乃至各界對國軍整體防衛作戰構想的討論，並透過媒體發聲而受到國人重視；在軍售部分，則因共軍高強度軍事威嚇，讓美國對台軍售攻擊性武器的正當性進一步強化，這些恐怕是中共始料未及。

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