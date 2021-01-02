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霸凌讓他成為空手道「洪金寶」　米其林教練跨海為偏鄉募款圓夢

▲空手道教練人稱洪金寶。（圖／顏士欽提供）

▲空手道教練黑帶國際5段高手顏士欽。（圖／顏士欽提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化空手道教練顏士欽(31歲)，黑帶國際5段高手，曾帶隊參加2017亞洲盃空手道錦標賽，風光的帶回20面金牌，在偏鄉學校推廣空手道多年，也成功的帶領許多學童參加國際賽事，如今為了這群莘莘學子，能繼續在空手道舞台上發光發熱，在國內外發動募款，如今已募得26萬元，將全數用在學生身上。

▲空手道教練人稱洪金寶。（圖／顏士欽提供）

▲顏士欽200公斤一字馬。

顏士欽體重曾高達200公斤，但身高不到170公分，體格圓圓壯碩，學生都稱他「米其林老師」，空手道界的洪金寶，打空手道有超過20年時間，一字馬、伏地挺身都難不倒他，更是以身手矯健速度飛快聞名，就連190公分高的選手都甘拜下風，還曾在參賽前3天，日夜練習到腳扭傷，為了克服身高問題，比別人用更多的心力在學習，他只有一個目標「揚眉吐氣」。

▲空手道教練人稱洪金寶。（圖／顏士欽提供）

▲顏士欽以速度快擅長。

其實，顏士欽有一個悲慘的童年，家境貧困，由阿公一手帶大，隔代教養下，去學校讀書經常被同學霸凌，個性也變得鬱鬱寡歡，家人擔心他會想不開，便要他跟著表哥一起去學空手道，所幸遇到現在的恩師陳福興，知道他家境困難，酌收鮮少學費，也跟著老師學習待人處事至今20年來，漸漸的也懂得「施與受」的道理，人也變得樂觀又風趣。

▲空手道教練人稱洪金寶。（圖／顏士欽提供）

▲顏士欽以總教練帶隊參加亞洲盃。

顏士欽現在多間國中小推廣空手道，泰半是公益授課，但他樂在其中，他激動說「孩子的未來無限大」、「教育更是不能等」，尤其這些偏鄉的學校很多都是來自隔代教養、新住民及單親的弱勢學子，練習空手道「買護具一套要上萬元」、「升級費用要8000元」，生活都成困難了，更遑論參賽，簡直比登天還難。

▲空手道教練人稱洪金寶。（圖／顏士欽提供）

▲顏士欽與對手。

顏士欽說，由獨立工作室協助製作拍攝影片，向各界寫信募款，陸續收到來自總會教練，健身房，跟各大宮廟善心信徒，還收到遠從美國匯款到台灣，這些來自四面八方的溫暖，使他深受感動，未來也將募得的26萬元全數用在這些學生身上，讓這些小小健兒，在最愛的空手道賽事場上繼續發揮所長，為台灣爭光。

▲空手道教練人稱洪金寶。（圖／顏士欽提供）

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