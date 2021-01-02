就是要休假！　男工作群自爆「中招了」被抓隔離...悲慘下場曝光

▲梁男馬上被抓去醫院。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，各國更陸續出現變種病毒病例，廣東省廣州一名男子卻因為「想休假」，自行偽造核酸檢測報告，謊稱自己確診，引起同事們群體恐慌。最終，被警方依法處以行政拘留20日、並處罰款500元人民幣的處罰。

「我中招了」！廣州市白雲區一名梁姓男子109年12月25日突然傳訊息到公司的微信群組，並且附上一張佛山某醫院出具的「核酸檢測呈陽性」的報告單。群裡同事們嚇到趕緊詢問，有主管更直接叫他這段時間別上班。

▲男子為了休假謊稱確診。（圖／翻攝自觀察者網）

根據「平安廣州」公眾號消息，警方隨後接獲許多報案，徹夜進行緊急搜尋，在12月26日早上找到了該名自稱確診的梁男，與防疫人員配合，迅速把他送至醫院隔離病區進行檢查，檢查結果卻顯示梁某身體正常，核酸檢測為陰性。

在警方多次詢問之下，梁男才坦白，因為想在聖誕節休假，但未獲公司批准，才自己偽造了一份核酸檢測報告。除此之外，梁男更被發現，冒用哥哥「梁某」的身份辦理公司入職手續，最後因散佈謠言、謊報疫情及冒用他人居民身份證，被警方依法處以行政拘留20日、並處罰款500元人民幣的處罰。