聲音照相1日正式啟動　遏止高噪音車輛擾寧

▲台南市環保局善用科技執法，元旦首日於182線道陳情熱區路段稽查蒐證，以遏止高噪音車干擾安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局善用科技執法，1月1日起以「聲音照相」取締高噪音汽、機車，元旦首日於182線道陳情熱區路段稽查蒐證，無監測到汽機車噪音超過標準，但發現2輛屬不當改裝之高噪音車輛將通知改善，後續檢測不合格者另依法處以1800至3600元，並限期改善，以遏止高噪音車干擾安寧。

市長黃偉哲呼籲用路人依規範駕駛，行經住宅區勿重踩油門，更不要有拔除消音器或加裝閥門等改裝方式，導致汽機車行駛間發出的巨大噪音，影響民眾生活品質。聲音照相是抓汽機車噪音的新利器，環保局務必加以善用，以捍衛生活環境之安寧。

182線道部分道路崎嶇蜿蜒且高低起伏，每逢假日吸引許多汽機車玩家挑戰過彎，更是車友界熱門的追焦、朝聖路段。少數汽機車駕駛猛加油門，未看到車輛已經聽到轟隆聲響，對附近居民帶來困擾，是環保局噪音陳情的熱區之一。

蔡姓稽查人員表示，由於有設置告示牌，車輛行經稽查路段皆會放慢速度降低行駛音量，顯示聲音照相執行稽查會有很大的遏阻效果，環保局會依執行成果機動性調整稽查模式。另一位稽查人員說，山區人煙少、空曠，聲音傳遞得響又遠，如果聲音過大的確是很吵，很能體會當地居民想要安靜的心情。

聲音照相取締是無聲、自動進行的，設備亦屬於移動式裝置，為避免民眾抱怨及達到示警的目的，環保局會在熱門的執法點前方100公尺至300公尺處設警告標示，提醒用路人降低聲量行駛。

環保局表示，執行聲音照相取締時，「自動取締」部分情境下會被排除。一、執行公務車輛，如消防救災、救護車等。二、非汽機車自身設備發出的聲音，如宣傳車使用大聲公等，另依擴音設施標準取締。三、風速大於每秒5公尺及下雨等不良天候則屬不利於稽查取締情形。四、多車同時經過的情況，會依情節判定後通知到檢。



環保局長謝世傑表示，在指定速限範圍內速限50公里以下道路，管制標準為86分貝，速限超過50公里、小於70公里以下道路管制標準為90分貝，超標可處可處新台幣1800元至3600元，按次處罰，請民眾駕駛時不刻意製造噪音，更不要有不當改裝造成噪音擾寧情形。

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