喝多想吐卻落水失蹤！26僑生租遊艇跨年狂歡　6同學驚喊：快救人

記者邱中岳／台北報導

北市26名印尼僑生在元旦凌晨2時許，於大稻埕以3萬元租金承租遊艇，但其中1名印尼籍男僑生落水，警消緊急到場救援，目前仍持續在河面上搜索，包含落水男大生，船上連同工作人員約有28人，警方也帶回目擊落水的6人釐清狀況。

警方調查，19歲的林姓印尼籍僑生，就讀台中科技大學流通管理系，在元旦凌晨2時許，與25名友人在大稻埕碼頭搭遊艇，在元旦凌晨5時許從後方甲板翻落水中，船上2名工作人員獲悉緊急報警。



據了解，該群學生約在凌晨1時30分向船家以3萬元租金租下遊艇4小時，承租時間至清晨5時30分，眾人並於凌晨2時完成登船出航，在艇上開趴喝酒跨年，豈料林姓僑生清晨時分竟會意外從甲板上翻落。警方到場後發現，船上還散落些許空酒瓶。

▲26名外籍僑生租遊艇跨年，1印尼籍男大生不慎落水搶救。（圖／記者邱中岳攝）

北市警消到場後緊急下救生艇救援，但目前仍未找到人，據悉，26名大學生來自不同學校，其只包括18男6女，裡面以僑生、外籍生居多，警方到場後聯繫，也將6名目擊林男落水的相關人等帶回派出所釐清。

林姓男大生在台灣並沒有親戚，目前也緊急聯繫林在印尼的家屬，但來台恐要面臨隔離14天的問題，另警消從凌晨5時許下水找人，直到上午11時許仍未尋獲。

▲1名印尼男大生不慎落水搶救中，目擊者表示，他走到後方甲板作勢要吐，疑因此不慎落水。（圖／記者游宗樺攝）

目擊者初步表示，林姓男子在船上疑似喝多了，走到後方甲板上想要吐，可能因為這樣才不慎落水，因船東目前仍在協助搶救，也將後續通知船東到案說明。

台中科大表示，他們接獲消息後，立刻由校安中心教官，每1小時與消防單位聯繫了解狀況。該名印尼僑生就讀流通管理系二年級，班上有2位印尼僑生，但只有他個人北上參加活動，結果不小心落水。目前已通知他在印尼的家人，等找到時會由國際處協助處理。

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