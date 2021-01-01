空姐拒當公婆債務保證人！台商夫罵：孬種　還想拿丈母娘房產抵押



▲一名空姐拒絕當公婆的債務保證人，結婚8年的丈夫不但沒有力挺，反倒不准她報警，惡言相向罵她「孬種」。（圖／取自Pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名空姐小妮（化名）控訴，她的台商丈夫阿凱（化名）2019年5月間因公婆積欠龐大債務，簽下2000萬本票，而她接連面對婆家遭討債、挾持，阿凱逼她當保證人、拿母親的房產抵押以及言語侮辱，讓她飽受壓力，決定向法院訴請離婚。日前新北地院勘驗相關證據後，判准離婚，可上訴。

判決指出，小妮2011年經友人介紹與阿凱交往，中間曾懷孕又小產，於2012年登記結婚，婚後持續擔任空服員，阿凱則於中國惠州工作，兩人長期分隔兩地，兩人見面大多由小妮以空服員優惠機票相聚，阿凱則極少返台。小妮控訴，2019年5月間公婆積欠龐大債務，阿凱為此簽下2000萬本票，自此之後，阿凱的姊姊時常被催討債務外，婆婆曾被地下錢莊挾持，讓她內心飽受壓力，然而，阿凱不但沒有安慰她，反倒跟她表示，若地下錢莊找上她，不能報警否則全家會出事，另要求她做保證人，拿取自己母親的房地產抵押權，種種行徑讓兩人婚姻產生裂痕。

小妮提到，兩人因債務問題，爭執不斷，2019年8月時阿凱返台後，她原以為兩人有見面、溝通機會，但阿凱卻是口出惡言，分別以「孬種」、「王八蛋」、「自目」、「白目到一個極點」、「你他媽不懂人話是不是？」、「罵你剛好而已」等語辱罵，再以「有什麼事就針對我，不然就吃不完兜著走」、「我會讓你後悔嗆我」、「我會適當地做出反擊」等語恐嚇，並於後續一天內狂打73通電話，傳訊「那就分吧，我不想談了」、「不用談了，分吧」。

在這之後，雙方長達8個月未聯繫，小妮還一度被阿凱封鎖，直到2020年9月底雙方聯繫上時，阿凱仍是以粗鄙與威脅言詞羞辱、恐嚇她，因此讓她決定向法院訴請離婚。

▲阿凱曾一天狂打73通電話，直接傳訊表示「那就分吧」。（示意圖／免費圖庫pexels）

阿凱具狀表示，雙方感情尚未徹底破裂，不符離婚條件，且工作緣故，兩人會長期分隔兩地已是共識，至於債務問題，當時他因經長輩提議詢問、迫於銀行與親友壓力，才會打電話詢問小妮母親房地產抵押一事，但隔日便遭到拒絕；另外，他2019年6月返台處理債務時，就曾請求小妮諒解，但小妮態度反覆，而他也是因處理債務的壓力，才會溝通時使用不雅字眼，8年婚姻中兩人未吵過一次架，此次狀況係因債務問題而生，因此雙方仍有挽回的餘地。

對此，法官勘驗對話紀錄，阿凱所使用的字句，已非「不雅字眼」，而是兩人之間溝通不良，長期分隔兩地相處，以致於兩人感情基礎不穩固，再加上債務問題，缺乏溝通之下，婚姻產生嚴重破綻。

另外，法官查出，2019年10月阿凱曾傳訊表示，「分吧」、「我給你一個小時準備好文件（離婚文件）」等語，自此之後就與小妮分居長達1年2個月，綜合上述難認阿凱有維持婚姻的意願，最終審酌後判准兩造離婚。