壽山動物園20獼猴圍攻麵包女　先搶食再斷她左手「伸指肌腱」

▲壽山獼猴搶食女子麵包，並將她的手背肌腱抓斷。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名女子上個月到壽山動物園工作，因肚子餓直接在園內吃麵包，結果引來超過20隻台灣獼猴突襲，不僅將麵包搶走，群猴還加以圍攻抓傷她的左手背，當場血流如注，經送醫後醫師發現女子的「伸指肌腱」斷裂，緊急手術後無名指依舊無力，仍需復健恢復手指機能。

這名女子被群猴盯上的當下，有伸手驅趕，但仍不敵群猴背後攻擊 不僅手上的麵包被搶走，左手背也被抓傷流血，收治女子的大同醫院整形外科醫師指出，婦人到院時手背有開放性傷口，且左手無名指下垂，沒辦法做任何動作，開刀時發現她的「伸指肌腱」斷裂，儘管經過接合手術重新接回，受到的傷害仍舊很大，未來得面對漫長的復健。

▲壽山台灣獼猴搶食女子麵包，並將她的手背肌腱抓斷。（圖／記者黃子倩翻攝）

而壽山動物園其實位於台灣獼猴棲息地內，壽山動物園主任莊絢智表示：「壽山獼猴大多數為群體行動，於活動範圍內尋覓食物來源，因長期與民眾互動餵食，習慣靠近民眾討食。但獼猴並不會主動攻擊，但遭遇獼猴時仍應注意一些原則，共同營造人猴和平共處的環境。」

莊絢智指出，上山的民眾要注意食物不外露，避免使用手提塑膠袋，應把食物收妥放於背包內，用餐前注意四周是否有獼猴出沒。如遇獼猴搶食，勿與獼猴拉扯，放手給牠，避免遭被抓咬，經過獼猴群，也要注意盡量不要與獼猴四目相接，不挑釁獼猴，避免遭受攻擊。另外，也要注意「不餵食獼猴」，不當餵食會造成生態問題及猴群依賴民眾提供食物來源。

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