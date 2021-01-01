金正恩慶祝2021！全代會Day1「參謁太陽宮」...向全民公開賀年狀

▲金正恩1日前往平壤錦繡山太陽宮參謁。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）迎接2021新年到來，最受全球關注的便是預定於1月初舉行的勞動黨第8次全國代表大會，為該國一年內最盛大的政治活動，將發表下一個5年國家經濟計劃，以及國家外交方針。最高領導人金正恩今（1）日打頭陣，率領各級黨代表前往錦繡山太陽宮，參謁已故領導人金日成、金正日。

根據北韓官煤《朝中社》報導，金正恩於新年1月1日，與勞動黨政治局常務委員崔龍海、李秉喆、金德訓、朴鳳珠等黨中央核心領導幹部與第8次全代會各級代表，前往平壤錦繡山太陽宮置放金日成與金正日靈柩的「永生廳」（영생홀）參謁，並以金正恩委員長、國務委員會、最高人民委員會常任委員會的名義，向金日成與金正日銅像致上花籃。

此次行程為金正恩2021年的首場正式對外公開活動。除了2018年以外，從金正恩開始掌權後的2013年至今，每年皆在新年第一天前往錦繡山太陽宮進行參謁，2017年時第一夫人李雪主也陪同前行。

▲▼北韓當局在平壤金日成廣場施放煙火、舉行音樂會，喜迎新年。（圖／達志影像／美聯社）

另外，金正恩更是在2021新年向全體國民公開親筆賀年狀，取代發表新年談話，為自1995年金日成逝世後，時隔26年的首例。金正恩在賀年狀表示，「在迎接新年的這一天，我向全體人民致上祝賀之意。在此我十分感謝（人民），能在這艱困的歲月之中，支持並信任我勞動黨的心意仍毫無改變。」

金正恩在賀年狀中稱自己為服侍偉大人民的忠臣，「為了能拉近讓我國人民的理想與願望成功綻放的新時代到來，我們將努力奮鬥不懈。」

據悉，以往金正恩每年新年皆會親自錄製並發表新年賀詞，但隨著今年勞動黨第8次全代會到來，因為時間太過緊湊，且會議上金正恩發言的機會頗多，因此當局決定省去今年金正恩的新年談話。

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