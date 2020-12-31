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聶永真挺鬍鬚張！臉書PO文大讚：沒豬騷味、用聽的品牌識別超厲害

▲鬍鬚張滷肉飯 。（圖／記者黃士原攝）

▲鬍鬚張魯肉飯因「台灣豬」標章引發爭議 。（資料圖／記者黃士原攝）

 記者林育綾／綜合報導

萊豬即將開放進口，農委會近來特製「台灣豬」標章供店家申請核發；而鬍鬚張遭爆張貼此標章，卻有一款便當含有西班牙豬肉，再度成為被攻擊的對象。一名網友發文為鬍鬚張喊冤，提到每次都被推到第一線，但在品質控管是台式小吃的標竿；而聶永真今（31）日也轉發該文力挺，大讚魯肉飯沒有豬騷味，還讚「看不見但聽得到的品牌識別」、每次都被踩來踩去還毅力不搖，直說「明天就要去爆吃」。

▲▼ 擁「台灣豬標章」卻賣「西班牙紅麴肉」 鬍鬚張：撤下標章 。（圖／東森新聞）

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▲擁「台灣豬標章」卻賣「西班牙紅麴肉」，鬍鬚張被質疑後決定撤下標章，也引發爭議 。（圖／東森新聞）

由於元旦起萊豬開放進口，農委會為了讓消費者識別豬肉來源，特製「台灣豬」標章讓店家申請張貼，不過台式小吃連鎖品牌鬍鬚張日前又被推上火線，遭爆張貼該標章，卻有一款便當含有西班牙豬肉，引發各界議論；鬍鬚張事後澄清，當初申請時有主動說明；但仍有人質疑標示不實、標章公信力不足、政府把關不嚴謹等，批評聲浪不斷。

而一名網友在臉書發文提到，鬍鬚張花在品質控制的心血，是其他想提升台式小吃水準的標竿，每當有食安或漲價議題，永遠會被推上第一線「狂揍」，但他們也一次又一次度過考驗，因此替鬍鬚張喊冤，「連鎖餐廳何其多，有哪一間會（被）這樣持續且針對性的圍毆？」認為這是「意識型態的打壓」，甚至影響人們貶低台式小吃、看不起在地小吃，不珍惜其價值的自賤心態。

▲▼聶永真挺鬍鬚張。（圖／翻攝自Facebook／聶永真 Aaron Nieh）

▲聶永真挺鬍鬚張。（圖／翻攝自Facebook／聶永真 Aaron Nieh）

而今知名設計師聶永真也轉發該文力挺鬍鬚張，除了稱讚魯肉飯「沒有豬騷味」，店內特調辣油更是一絕；另外還提到店員幫客戶點餐是用國語，但店員之間call餐的語言「是台語」，大讚「這個看不見但聽得到的品牌識別根本厲害死了！」直說「明天就要去爆吃這個每次都在第一線衰做表率、被媒體拿來踩來踩去但毅力不搖的鬍鬚張！」

網友看了也紛紛回應「鬍鬚張真的很好吃啊！」、「鬍鬚張是我最尊敬的台灣品牌之一，忠實誠懇，始終如一，而且無論何時去吃，品質都一樣穩定，而且白飯品質超好，是台灣少有注意米飯質地的品牌！」、「能把台灣傳統美食做的乾淨美味又品質穩定、食安的部分他們也有把關、我覺得價位高一點點也是合理」

也有人說「店內call 餐都用台語這倒是第一次聽到」、「除了魯肉飯～苦瓜湯也很好喝～」、「用聽的品牌識別！這真的是聶大師才詮釋得這麼美妙，霎時很有朝聖的衝動！」、「我是個新加坡人。從第一次去台北開始就喜歡上鬍鬚張。」

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