連鎖超市元旦「買1送1、買1送2」！頂好、JASONS限時3天優惠一次看

▲頂好超市、JASONS MARKET PLACE推出元旦「限時3天」買一送一、買一送二優惠。（圖／資料照）



記者林育綾／台北報導

跨年在家吃！頂好、JASONS超市在元旦連假1月1日至3日期間，推出限時3天生鮮及限定商品「買一送一」甚至「買一送二」優惠！其中頂好祭出藍莓買一送二，平均下來每盒只要43元；而澳洲安格斯牛漢堡排、新貴派等商品都有買一送一。JASONS也網羅澳洲特選和牛漢堡排、紐西蘭進口酪梨等買一送一。

頂好超市1/1至1/3期間祭出「元旦超值優惠」，多款限定商品買一送一，甚至買一送二，例如智利/秘魯藍莓每盒原價129元，買一送二平均每盒只要43元；而家家戶戶每日必備的米、香蕉、廚房紙巾，吃鍋最受歡迎的台灣文蛤、澳洲安格斯牛漢堡排、新貴派⋯等商品都有買一送一的優惠。

▲頂好超市在元旦1/1-1/3間，推出「買一送一」甚至「買一送二」優惠。（圖／業者提供）

此外頂好還加碼推出「消費滿200元，就送20元生鮮抵用券」，在2021年1月4日至1月10日期間，單筆消費生鮮商品滿200元可抵用20元消費金額，限抵用蔬果、精肉、海產、麵包、現煮咖啡等生鮮類商品，不含冷凍商品。

▲JASONS MARKET PLACE祭出「生鮮買一送一」。（圖／業者提供）

而JASONS MARKET PLACE推動「在家煮出歡聚幸福氛圍」，祭出「異國生鮮買一送一」，嚴選來自世界各國的生鮮食材，包括「水果紅寶石」美稱的智利櫻桃、果肉細嫩滑順的紐西蘭進口酪梨，都是買一送一；更網羅澳洲特選和牛漢堡排，口感飽滿扎實，以香煎、火烤方式烹調更能讓美味完整釋放，令人欲罷不能；另也有台灣特大文蛤，都是「買一送一」優惠，邀請消費者即使新年宅在家，只要簡單料理就能獲得享受。

▲全聯在元旦當天推出「熱美式1元」超殺價！各門市限量110杯、PXGo!線上購限量1萬杯。（圖／全聯提供）

而全聯福利中心為慶祝2021年到來，也祭出OFF COFFEE「熱美式1元」超狂優惠，元旦當天上午9時起各門市限量110杯；同時在「PXGo!全聯線上購」也推出「1元限量爆搶」快閃活動，除了有「限量1萬杯」1元熱美式之外，還有7項食用品也通通只要1元。

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