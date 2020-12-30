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2個都愛！18歲男同時娶2女爆紅　新娘嬌羞：每2晚輪流和他住

2個都愛！18歲男同時娶2女爆紅　新娘嬌羞：每2晚輪流和他住。（圖／翻攝自Facebook）

▲一夫二妻的婚禮照片在網路上流傳。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

印尼南蘇門答臘近來舉行一場特別婚禮，一名18歲男子竟然同時娶2名新娘，照片中可看到，2名美麗新娘開心依偎在新郎身旁，親朋好友也到場獻上祝福，一夫二妻的幸福景象在網路上獲得瘋傳，讓許多網友大喊羨慕。

當地媒體報導，居住在Musi Banyuasin Regency區的18歲男子蘇南(Sunan)，26日舉辦婚禮同時迎娶2位新娘，分別是16歲的安古(Anggun Andini)與17歲的沃皮(Vopi Anggaraini)，沒想到照片流傳到網路後爆紅。被問到為何同時娶2女，蘇南表示，因為他無法從2女之中做出選擇，所以決定2個都娶。

安古表示，她是3個月前透過WhatsApp結識蘇南，相戀後才發現對方居然還有另外一個女朋友，而且已經論及婚嫁，然而被愛沖昏頭的她決定不在意，選擇繼續交往最後甚至一起結婚，「因為我太愛我丈夫了，他是一個很好的人」。

安古奇特的戀情一度遭到家人反對，家人還嫌棄蘇南只是個司機，不過後來還是同意了這門婚事，雖然她願意和沃皮共享一夫卻不願意住在一起，所以婚後2女還是各自住在原本的家，蘇南則是每2晚輪流去2人家同住。

蘇南的父親蘇達迪(Sudadi)坦承，他也沒想到兒子竟然會同時娶2名妻子，然而兒子與2女的感情都同樣堅定，讓雙方家人最後都沒有辦法，只能同意他們婚事，「我也不曉得到底發生了什麼事，我平時都在巨港，而且兒子明明只是個司機」，未來會為兒子的家庭提供經濟援助。

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