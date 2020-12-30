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快訊／寒流最凍時間降臨「全台暴冷10°C↓」　信義區明體感3°C

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲最強寒流襲台，台北街頭冷颼颼，預估今晚到明天清晨是這波冷空氣最強時間點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

最強寒流持續發威！氣象局指出，受到寒流影響越晚越冷，預估今晚到明天清晨是這波冷空氣最強時間點，中部以北、東北部及東部最低溫6-8度，南部、東南部最低溫9-10度，沿海空曠近山區氣溫還會更低。

▲▼寒流來襲預報員說明低溫。（圖／記者黃國霖攝）

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▲氣象預報員林定宜說明寒流低溫。（圖／記者黃國霖攝）

氣象預報員林定宜表示，寒流凌晨南下，各地氣溫驟降，呈現越晚越冷狀況，預估今晚到明天清晨是這波冷空氣最強時候，中部以北、東北部及東部最低溫6-8度，沿海空曠近山區還會更低，連南部、東南部最低溫也僅剩9-10度。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

氣象局也持續發布低溫特報，今下午至明白天低溫區域，低溫橙燈範圍包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率。

新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。另外，南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為低溫黃燈，有10度以下氣溫發生的機率。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲台北信義區在31日白天，體感溫度最低僅剩3度。（圖／中央氣象局）

明天就是跨年夜，當天天氣備受關注，氣象局表示，31日這天北部屬於陰冷天氣，大台北東側也有局部短暫雨，其中，台北信義區周邊在31日白天體感溫度僅剩3度、新北板橋體感溫度則為4度；中南部地區可維持多雲到晴，宜花東則雲量稍多，有局部降雨機會。若民眾想要送夕陽、迎曙光，桃園以南機會較大，東北部、東部得要碰碰運氣。

▲2016年霸王級寒流來襲時，竹子湖曹家花田香農田被雪覆蓋。（資料照／曹家花田香提供）

▲2016年霸王級寒流來襲時，竹子湖曹家花田香農田被雪覆蓋。（資料照／曹家花田香提供）

至於高山降雪部分，氣象局指出，今天下午北部山區如太平山、大屯山氣溫都已降到0度以下，若有配合適當水氣移入，仍有下雪可能。

根據氣象局觀測，這波寒流除高屏及離島以外，台南以北等17個氣象站都創下入冬以來最低溫紀錄。這波寒流預估會持續影響到元旦，白天之後溫度會略上升，但2日以後各地氣溫才會明顯回升。

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