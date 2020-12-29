快訊／嘉義仁義潭水庫駕駛撞死狗逃逸　愛狗人士全程直擊

▲嘉義流浪犬遭人開車刻意撞死。（照／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

惡劣駕駛開車撞狗竟肇逃離開！愛狗人士鄭又瑋29日至嘉義仁義潭水庫附近下車後，親眼目睹一隻8個月大米克斯遭一台綠色汽車撞倒，肇事駕駛不顧鄭又瑋及一旁民眾制止，隨即將車開離現場，嘉義縣動保處及警方也趕抵現場蒐集相關證據，試圖以車牌追兇。鄭又瑋透過直播與其他愛狗人分享，希望大家一起追兇，千人湧進留言對兇手的惡劣行徑都加以譴責。

▲愛狗人士鄭又瑋千眼目睹狗被民眾開車撞死。（照／記者翁伊森翻攝）

鄭又瑋表示，自己剛開車到仁義潭如廁就聽到巨大的催油門聲，走到廣場便看見一綠色韓國車往狗兒開去，撞倒後便隨即開走，力道之大連對方的保險桿都掉落在地上，他不但親眼目睹甚至跟一旁民眾試圖制止對方，但一切都來的太突然，對方就開走了，只剩下狗兒倒臥血泊，讓他相當氣憤。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，依據動保法第6條及第25條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，倘故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。本案行為人涉嫌違反本規定，家畜所將會同警方調閱附近監視器全力緝凶並將依法辦理。

▲動保人員到場收拾狗大體，並將配合警方追查。（照／記者翁伊森翻攝）