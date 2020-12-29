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陸「不可能出現」大規模傳播！　張文宏揭關鍵：檢測力已增強

▲▼新冠肺炎疫情北京展開核酸檢測。（圖／CFP）

▲北京展開核酸檢測。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在持續擴散，大陸感染科權威張文宏28日指出，如今中國大陸檢測能力已經增強，雖然不能避免散發病例的出現，但是大規模的傳播基本不可能出現。

據《澎湃新聞》報導，人類表型組國際雲講壇年終特別講座28日舉行，大陸防疫專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在會上，談及新冠病毒的突變株、對新發傳染病的控制等。

對於英國的變種病毒，張文宏認為，病毒在傳播中不斷出現變異，並出現優勢株是必然的；所謂的北美毒株、歐洲毒株都是短期的現象，世界多地的病毒會形成自己的優勢株，但是隨著世界範圍內的交流增加，最終會形成一個主導株，這是一種在自然界中非常顯著的現象。

張文宏表示，新冠病毒的變異，尚未形成新的病毒血清型，即便形成新的血清型，也並不代表疫苗中和抗體對其無效。

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲張文宏。（圖／上海市衛健委）

隨著春節將至，大陸是否會再有一次疫情復發引發關注。對此張文宏指出，這取決於是否出現許多無源頭病例，雖然部分地區出現病例源頭不清，但二代傳播鏈很清楚。

張文宏強調，在疫情最嚴重的時候，中國防控住了疫情，如今檢測能力已經增強，雖然不能避免散發病例的出現，但是大規模的傳播基本不可能出現，「我們無法預計下一場疫情什麼時候來，是什麼病毒導致的，但是要不斷地提高應急能力。」

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