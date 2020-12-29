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倫敦班機外籍人士佔22%！朱學恒問「來台必要性」：怎麼不擔心了

▲▼華航英國班機返台 乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

▲華航英國班機返台1名發燒的乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

英國變種病毒傳播速度驚人，已有15個國家驗出，指揮中心昨（28）日公布英國返台班機民眾採檢結果，其中案790、案792-794共四人為陽性，而案790為英國籍20多男性，驗四次都是陰性，直到第五次篩檢才確診。對此，網路觀察家朱學恒表示，「案790這個案例讓我不寒而慄，指揮中心應該要進一步說明」。

朱學恒在個人臉書發文，案790有許多弔詭之處，四個月前就曾經確診過，之後檢測都無症狀，沒想到是因為「英國專案」再採檢才確診，「曾經確診，四個月之後檢測都沒事，無症狀。再採，確診，也就是得病之後痊癒卻沒有免疫嗎？」認為指揮中心應該要進一步說明。

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朱學恒也質疑，「該班機一定要開放來台灣的必要性是什麼？」班機上國人共九十名，陸籍一名，外國籍二十三名。台灣人只佔了78%，剩下的通通不是台灣人，接回來三個到目前為止還不確定是不是新病毒株B117的確診者，「這個英勇行為到底為什麼？」

▲▼華航英國班機返台。（圖／記者周宸亘攝）

▲華航英國班機返台，乘客上檢疫巴士。（圖／記者周宸亘攝）

他指出，全球四十餘國都因為新的B117病毒的危險下封鎖英國交通航班，印尼鎖國，日本鎖國，但就台灣開開心心的照常飛倫敦班機，「不擔心台灣邊境的採檢人力嗎？不擔心偽陰性偽陽性拖垮台灣醫護人力嗎？不擔心治療隔離拖垮台灣醫療人力嗎？幾個月前擔心得要死的東西，為什麼忽然指揮中心不擔心了？」

指揮中心表示，其中案790為英國籍20多男性，曾於8月29日在英國確診，12月9日至21日採檢4次核酸檢驗均為陰性；12月23日來臺處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月27日因「英國專案」採檢，於28日確診，Ct值高達34。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳28日晚間受訪時表示，案790的Ct值很高，應該不是二度感染，如果屆時抗體培養為陽性，應該是8月感染後殘留的病毒碎片。依照現行規定，確診者需要二次採檢陰性才能解隔離，曾有確診者住院80多天才拿到二採陰的出院門票。

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