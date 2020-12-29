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嘉義民雄闖民宅毆狗案和解　家畜所仍開罰

▲▼ 闖入民宅毆狗雖和解 家畜所仍開罰1萬5千元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲遭毆的黑狗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所3月接獲民眾通報，於民雄鄉發生民眾持棍棒闖入民宅毆狗，此案經家畜所調查，毆狗民眾表示，該犬隻長期吠叫，嚴重影響其睡眠，經與該住戶多次協調未果，當日又因睡眠不足，一時情緒管控不當，旋持棍棒闖入該住宅毆打犬隻2下，雙方雖後續和解，但行為人傷害動物行為事實明確，遭家畜所依違反動物保護法(下稱動保法)規定裁處1萬5千元。

▲▼ 闖入民宅毆狗雖和解 家畜所仍開罰1萬5千元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾持棍闖民宅毆狗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

家畜所表示，本案為今年3月通報案件，經查行為人與飼主為社區住戶，行為人表示，飼主未善盡飼主責任，放任該犬隻不分晝夜吠叫打擾周邊住戶，且屢次反映飼主皆未改善，案發當日可能因睡眠不足導致情緒失控，而闖入住宅毆打犬隻，雙方民事賠償方面雖已和解，但行為人傷害犬隻事證明確，後續仍遭家畜所依違反動保法規定裁處1萬5千元。

▲▼ 闖入民宅毆狗雖和解 家畜所仍開罰1萬5千元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾不滿狗兒吠叫影響作息。（圖／記者翁伊森翻攝）

家畜所進一步說明，依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者依同法第30條規定，可處1萬5000以上至7萬5000元罰鍰，家畜所同時呼籲民眾不得隨意傷害動物，如導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者將移送法辦。

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