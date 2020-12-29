美女實況主自曝一週要4次　「最強體力管理」網讚翻：厲害

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

知名實況主貝莉莓曾自曝一週至少要有4次性生活，日前她受邀與YouTuber黑羽、泥泥汝、赤井、喜天拍攝影片，大玩愛情桌遊，其中一題剛好聊到一週性生活究竟幾次才合理，她也大方分享自己的時間管理和體力分配方式，讓不少網友看完忍不住留言直呼「合理、被貝莉莓圈粉了」。

擁有甜美外型與火辣身材的貝莉莓，是台灣知名女Coser、Twitch實況主以及YouTuber，因為個性率直、談話尺度開放，加上不吝於分享好身材，網路人氣居高不下。日前她受邀前往YouTuber黑羽的節目玩桌遊，談到一週性生活的次數，也大方分享自己的時間管理以及體力分配方式。

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▲貝莉莓擁有天使臉蛋、魔鬼身材。（圖／翻攝自Facebook／貝莉莓Beryl）

貝莉莓認為，一週6次是學生的次數，上班族的話一週4次比較剛好，除了年紀有差，和平時生活作息也有關係，因為上班族通常一週上班5天、週休二日，週六、日的時候就可以擠在一起，晚上睡覺一次、隔天起床再一次，平日太累沒有辦法每天恩愛，那就在5天裡分配個2天就好，體力也剛剛好，不會太累，「是不是很合理？」

不少網友看完貝莉莓的分析，紛紛在影片底下留言大讚，「不得不說，阿莓真的是個很厲害的人」、「4姨說得很合理」、「被貝莉莓圈粉了，個性很好，感覺會是很好的另一半」、「貝莉莓真的是超級棒的」。