李永得強調「絕非思想審查」　文化部擬研修大陸出版品許可辦法

▲《等爸爸回家》繪本先前在臺發行惹議。（圖／翻攝自YouTube）

記者林育綾／綜合報導

中國大陸出版品在臺發行問題，近來引發爭議！文化部長李永得今（28）日接受媒體採訪時再次強調，針對大陸出版品許可辦法不合時宜之處，將朝「精準規範、低度管理」原則啟動修法，初步規劃朝明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品，才需申請許可，其餘則放寬免申請。他也重申，「申請許可絕非思想審查，而是為民主防禦機制的體現」。

中國大陸童書《等爸爸回家》內容惹議，文中描述一名醫師承諾過年會回家陪小孩，卻因從未見過的病毒襲擊城市，爸爸為了拯救城市、打敗病毒而努力，畫面還有「中國加油、武漢加油」等文字，被認為是過度為中國宣傳、美化疫情；而先前文化部以「未向文化部申請許可即在臺灣發行」為由不得發行，並通知通路全面回收，後續也引發大陸出版品在臺發行需申請許可等爭議。

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文化部長李永得今表示，大陸出版品來臺銷售或授權發行，是依據《兩岸人民關係條例》第37條規定，授權前行政院新聞局於82年制訂之許可辦法辦理，至今已發佈施行近30年。關於媒體報導，文化部要求所有來臺發行之大陸出版品需經過申請，才可向國家圖書館申請書號，文化部亦於25日發布新聞稿強調，「大陸地區圖書發行申請許可及免稅審認，不影響ISBN的核發」。

李永得強調，針對大陸出版品許可辦法不合時宜之處，文化部將以「精準規範、低度管理」啟動修法，初步方向是以明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品，才需申請許可，其他民間、個人或團體的出版品一律可以免除申請。文化部後續將邀集出版公協會、業者等，諮詢各界意見儘速研議修法。

李永得也重申，「申請許可絕非思想審查，而是為民主防禦機制的體現，避免不具善意的國家利用臺灣的民主自由，進行文化侵略，破壞臺灣的民主自由，文化部期盼與大家共同維護臺灣最引以為傲的民主自由價值」。

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