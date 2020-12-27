人夫「秘密基地」會小三！她甜喊：可以吸小支嗎　正宮見無碼照心碎

▲桃園正宮發現丈夫手機內有與小三的親密對話，甚至還有裸露下體的照片，心碎提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名正宮抓包丈夫阿宏（化名）與女子小君（化名）發生婚外情，且還互傳親密對話，內容包括，「可以吸小支嗎」、「我要去八里抱著寶貝貝睡覺喔」等含有性暗示的對話，經她質問阿宏，而阿宏當下也坦承外遇，讓她相當心寒，憤而對阿宏、小君提告求償。法官審理後，判2人須連帶賠償正宮40萬元。

正宮指控，她與阿宏2011年結婚，並育有2名子女，但沒想到，結婚第6年開始，阿宏就跟小君過從甚密，直到2019年7月間她無意間發現阿宏手機內的親密對話，氣得質問阿宏後，阿宏當下也坦承與小君交往，讓她大受打擊，氣得對2人提告求償。對此，2人開庭時皆未到場，也沒有提出任何書狀聲明。

法官審理時，依據正宮所提出的對話截圖所示，阿宏與小君2人長期互以，「寶貝貝」、「臭寶貝」等親密稱呼對方，且還有多張2人共同出遊及安排火車行程的照片。此外，阿宏更對小君表示，「我不要再結婚也不要再生了，但是我要跟寶貝貝在一起」、「寶貝貝我其實是很怕你不能接受小孩。」小君則回應，「我不用接受小孩啊…因為我沒有要再婚。」等設想他若與正宮離婚後，2人未來長期交往關係的言論。

另外，法官還發現，小君曾傳訊，「可以吸小支嗎？」阿宏則回應，「小支沒有含鐵的成分阿…寶貝貝你當我入珠喔」等提及生殖器，且具有性暗示的對話，甚至還有阿宏傳送暴露下體的視訊通話截圖給小君，並傳訊，「我要去八里抱著寶貝貝睡覺喔，我們的祕密基地。」等，明顯可知2人曾共處一室過夜，證明2人的關係已逾越一般異性朋友間交往的程度，明顯侵害了正宮配偶權，法官因此判2人須連帶賠償正宮40萬元。全案可上訴。

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