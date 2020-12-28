擎天崗水牛再添1死！奪命數字增至32頭　陽管處：持續地毯式巡查

文／中央社記者蘇思云台北27日電

瑞泉古道26日發現第32頭死亡水牛，陽管處表示，判斷死亡1週以上，已消毒就地掩埋；現已加派志工與耆老協助實施地毯式巡查野化水牛，確認牛隻活動力，並持續落實巡查、監測與通報機制。

▲擎天崗水牛近期頻傳暴斃案例。（圖／陽明山國家公園管理處提供）

台北市陽明山擎天崗水牛死亡事件引發外界關注，陽明山國家公園管理處（陽管處）日前已實施多項措施，包括圍籬動態管理、新設營養補充點、架設相機持續監測、加強落實巡查與通報機制等。

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陽管處每天都在網站上對外公布處理情形。陽管處表示，26日有民眾在瑞泉古道發現編號第32隻死亡牛隻。經過拍照、定位後通報新北市動保處，陽管處員工今天與動保處一起前往現場，研判已死亡1週以上，外觀變化嚴重已無法進行化驗，現場進行消毒與掩埋作業。

陽管處強調，25日已在石梯嶺加裝縮時攝影機，後續持續加強落實巡查、監測及通報機制，如果發現異狀或死亡個體隨即通報動保處判斷協助處理。

▲台北市動保處前往擎天崗調查牛隻死亡狀況，並進行消毒。（圖／動保處提供）

陽管處表示，27日保育志工以2人1組方式巡查頂山－石梯嶺步道，記錄牛隻分布狀況，沿途目擊1隻公牛吃草、活動力尚佳，而透過望遠鏡往荷蘭古道的五指山草坪觀察發現有4隻水牛，但走近時因下大雨，牛隻都已經離散。

此外，陽管處加派巡山員巡視牛隻活動，在擎天崗草原目擊3隻水牛。

陽管處指出，為因應寒流即將來襲，26日加派保育志工與耆老採地毯式搜索，巡查牛隻活動力狀態並回報地點；如果發現虛弱牛隻，將優先進行暫時性移地安置。