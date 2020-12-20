嚇到羊水破了！孕婦住飯店半夜爽睡　遭陌生男撞門硬闖房間險流產

▲孕婦受到驚嚇，連羊水都破了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸雲南一名蔣姓婦人懷有身孕，在16日入住一間昆明的飯店，同行者還有妹妹和2名孩童，不料凌晨4點突然遭到一名陌生男子試圖闖入房內，不斷用力推擠房門，讓她受到很大的驚嚇，連羊水都破了，差點造成流產危機。事後至醫院檢查，聽從醫生建議留院觀察，才沒有釀成遺憾。

綜合陸媒報導，在凌晨4點大家都熟睡的時候，蔣姓婦人與其家人們對於陌生男子的騷擾感到非常惶恐，雖然已經多次告誡房內有人，但該男子仍誤以為房內為認識的友人，堅持想要闖入，所幸蔣姓婦人就寢前有將房門上的防盜鎖扣上，才沒有讓該男子得逞。

飯店方面解釋，該男子為蔣姓女子入住前的上一個房客，疑似是因為公司出遊所以入住這間房間，由於該男子在退房時間點沒有完成退房手續，飯店方在致電其上司後，確認沒有要續住，才會接著讓蔣姓婦人入住

蔣姓婦人指出，在五個月之前的胎兒檢查中沒有任何異狀，此次的事件卻差點導致流產，所以要對飯店要求賠償，並希望飯店可以允諾，如果以後孩子出現任何問題要對此負責，更直接躺在飯店大廳大吵大鬧。雖然飯店承認有過失，會以積極的態度來處理事件，但雙方至今前仍然沒有達成共識，不排除將整起事件訴諸法律。