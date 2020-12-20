　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

嚇到羊水破了！孕婦住飯店半夜爽睡　遭陌生男撞門硬闖房間險流產

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲孕婦,懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲孕婦受到驚嚇，連羊水都破了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸雲南一名蔣姓婦人懷有身孕，在16日入住一間昆明的飯店，同行者還有妹妹和2名孩童，不料凌晨4點突然遭到一名陌生男子試圖闖入房內，不斷用力推擠房門，讓她受到很大的驚嚇，連羊水都破了，差點造成流產危機。事後至醫院檢查，聽從醫生建議留院觀察，才沒有釀成遺憾。

綜合陸媒報導，在凌晨4點大家都熟睡的時候，蔣姓婦人與其家人們對於陌生男子的騷擾感到非常惶恐，雖然已經多次告誡房內有人，但該男子仍誤以為房內為認識的友人，堅持想要闖入，所幸蔣姓婦人就寢前有將房門上的防盜鎖扣上，才沒有讓該男子得逞。

飯店方面解釋，該男子為蔣姓女子入住前的上一個房客，疑似是因為公司出遊所以入住這間房間，由於該男子在退房時間點沒有完成退房手續，飯店方在致電其上司後，確認沒有要續住，才會接著讓蔣姓婦人入住

蔣姓婦人指出，在五個月之前的胎兒檢查中沒有任何異狀，此次的事件卻差點導致流產，所以要對飯店要求賠償，並希望飯店可以允諾，如果以後孩子出現任何問題要對此負責，更直接躺在飯店大廳大吵大鬧。雖然飯店承認有過失，會以積極的態度來處理事件，但雙方至今前仍然沒有達成共識，不排除將整起事件訴諸法律。

ET快訊
「翡翠柳橙買一送一」連5天！狂搖沒停過　麻古茶坊急發聲明道歉
棉花糖「神秘用途」曝光！　丟可可罐裡超實用
快訊／中共「山東號」航母、4軍艦穿越台灣海峽　國防部證實了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

嚇到羊水破了！孕婦住飯店半夜爽睡　遭陌生男撞門硬闖房間險流產

被美列入黑名單！中芯國際：10奈米以下研發、產能不受影響

港警總部女員工確診　官員憂：全面遏止疫情刻不容缓

港人庇護法案在美闖關失敗　學者指出關鍵原因

大連一周增2確診6無症狀感染　醫療機構進入「戰時狀態」

不甩政府已列黑名單！　大疆無人機「美軍是忠實鐵粉」

她找「駭客」調查詐騙閨蜜兇手　結果兩人被騙更慘

台灣政府不歡迎　上海台協返台徵才喊卡「職缺留給台青」

西進18年止步疫情　台資品牌「一茶一坐」吹熄燈號　

她用「熱熔膠條自慰」插錯洞！10公分卡進膀胱忍到「人膠合一」

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

市場「超肥美菜虎」1斤賣55元　客人見箱內2坨球暴動：全包了！

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

嚇到羊水破了！孕婦住飯店半夜爽睡　遭陌生男撞門硬闖房間險流產

被美列入黑名單！中芯國際：10奈米以下研發、產能不受影響

港警總部女員工確診　官員憂：全面遏止疫情刻不容缓

港人庇護法案在美闖關失敗　學者指出關鍵原因

大連一周增2確診6無症狀感染　醫療機構進入「戰時狀態」

不甩政府已列黑名單！　大疆無人機「美軍是忠實鐵粉」

她找「駭客」調查詐騙閨蜜兇手　結果兩人被騙更慘

台灣政府不歡迎　上海台協返台徵才喊卡「職缺留給台青」

西進18年止步疫情　台資品牌「一茶一坐」吹熄燈號　

她用「熱熔膠條自慰」插錯洞！10公分卡進膀胱忍到「人膠合一」

新北與國際組織IFOAM Asia合作　有機農業行銷講座大爆滿

蔣淯安、李啟瑋合轟40分　台啤延續開季7連勝

「咩噗茶」喬瑟夫剪掉招牌長髮！　「激帥中分頭」網全驚艷：認不出

科學訓練是繞捷徑　羅錦龍：少走一些冤枉路

姨媽色、死亡芭比粉唇膏先別丟！一張面紙讓它們起死回生

快訊／韓國確診病患「救護車脫逃」！衝上計程車逃跑　警大動作追捕

慶生嗨砸計程車！後座大爆炸…司機一看「差點出車禍」

蔡英文4月才參訪「製藥國家隊」！　旭富桃園廠付之一炬

蘇偉碩承認「萊劑比搖頭丸毒250倍」引用錯誤　衛福部：不會撤告

新北貢寮鮑產地「鮑你好食」　澳底漁貨直銷中心開幕

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

富千金帶1.4億元嫁！新郎卻「面無表情」

擁吻完被老公推落懸崖！奇蹟孕婦出面了

仙女管插進胃！嫩妹每天一次快崩潰

她逼不忠男友結紮賠215萬　隔天魂斷酒店

聯結車急剎　鋼板削掉整個車頭

她膠條自慰插錯洞！卡進膀胱「人膠合一」

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

少女仰頭跳樓亡　惡老闆旅遊嗨翻

妙齡女農藥中毒身亡　生前透露遭性侵

台灣政府不歡迎 上海台協徵才喊卡

18年老品牌難熬！　一茶一坐吹熄燈號

女子退包裹被快遞員打　整形費43萬元

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

更多熱門

相關新聞

獨／孕婦痔瘡發作流血　驚見「嬰兒拳頭」

獨／孕婦痔瘡發作流血　驚見「嬰兒拳頭」

高雄市一名孕婦蹲廁所，結果沒想到這一蹲卻鮮血直流，肛門疼痛難耐，趕緊打電話叫119送急診，接手這名病患的女醫師謝依蒨就要求孕婦脫褲檢查時，就發現一個幾近嬰兒拳頭大小的痔瘡就掉在肛門口外，最後透過冷凝刀的手術處理才解決困擾，不過謝依蒨說：「不只是女性痔瘡患者多，其實有痔瘡的男性也不少」。

她找「駭客」調查詐騙犯　結果又被騙

她找「駭客」調查詐騙犯　結果又被騙

長輩怨「吃冰害寶寶禿頭」！婦產名醫霸氣1句話網讚爆

長輩怨「吃冰害寶寶禿頭」！婦產名醫霸氣1句話網讚爆

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

養胎不養肉！孕婦常吃不夠的5大營養

養胎不養肉！孕婦常吃不夠的5大營養

關鍵字：

孕婦羊水流產

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

富千金帶1.4億元嫁！新郎卻「面無表情」

舒淇火鍋聚餐「一整排大咖男女神」

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

考照魔王題！「汽機車到路口誰該禮讓」　超過一半答錯

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面