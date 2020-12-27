嘉市推廣多元族群文化　原民嘉年華輔仁中學登場　

▲ 嘉義市原住民族教育資源中心於輔仁中學舉辦「原原不絕‧體驗底嘉」嘉年華。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣原住民族教育，嘉義市原住民族教育資源中心27日在輔仁中學舉辦「原原不絕‧體驗底嘉」嘉年華會，學生登台唱跳原住民傳統歌舞、展示學習成果，還請來排灣族金曲創作歌手徹摩，為活動獻聲，現場洋溢青春活力。黃敏惠市長表示，多元的族群文化，豐富了台灣社會，我們也因為理解而更加尊重彼此。

▲校方向市長黃敏惠介紹原民飾品。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠市長指出，嘉義市原住民人口數雖不多，約有1100多位，但我們仍相當重視。輔仁中學辦學以來，培育不少鄰近大阿里山地區、以鄒族為居多的原住民學生，因材施教，讓孩子在家鄉的土地上、繼續深根茁壯，進而返鄉回饋部落，同時教導他們尊重、包容與理解不同族群的人文風情。今年6月市府與輔仁中學合作成立「嘉義市原住民族教育資源中心」，透過辦理族語課程、文化體驗與各式講座等，每個文化都是生活智慧的展現，值得我們珍藏與發揚。

輔仁中學表示，本次嘉年華會吃喝玩樂一次滿足，包含排灣族傳統美食「cinavu」(吉拿富)部落版的粽子、有撒網、原民風氣球、琉璃串珠、認識族語、原民圖騰DIY等多項闖關及體驗活動，內容多元豐富。同時感謝中正大學、嘉義大學、南華大學、吳鳳科技大學、原來一嘉人協會和都市原住民族協會等共襄盛舉，讓市民朋友與各校師生體驗不一樣的原住民文化。

教育處表示，天主教輔仁中學民國51年創校，當時便投入原住民教育，長期耕耘下來，於民國83年成立特色專班，以多元、尊重、平等的教育方式，為原鄉培育許多優秀人才。今年6月成立「嘉義市原住民族教育資源中心」，包括圖書中心、教學教室及文物陳列室等，期待未來結合學校、社區、部落與中央資源，成為推動地方原民教育與永續發展的重要據點。

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