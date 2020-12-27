陸網瘋傳「小富婆出軌快遞小哥」　白皙輕熟女現身...網友全怒了

▲谷姓女子遭人偷拍，甚至編造出軌快遞員的謠言。（圖／翻攝看看新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸網站日前出現「富婆出軌快遞小哥」的影片，內容是一名女子在自家樓下領快遞，卻被爆出與快遞員不倫，由於還有微信對話截圖，讓話題迅速擴散。不過，這名女子事後出面澄清，表示自己是被人偷拍，對話內容也是對方捏造的，正式向法院提告，兩名男子遭到當地公安調查。

《和訊新聞》報導，整起事件發生在7月7日，現年28歲的谷姓女子當天到住家一樓拿快遞，卻被隔壁商店老闆郎姓男子偷拍成影片。事後，郎姓男子跟何姓友人分飾「快遞小哥」與「女屋主」身份，捏造曖昧的微信聊天內容，並把偷拍的視頻與聊天內容截圖發至微信群。

報導指出，網路流傳的出軌故事中，谷姓女子被誹謗成獨自在家帶小孩的「小富婆」，也是兩次主動勾引快遞小哥偷情的「風騷少婦」，由於搭配偽造的微信對話截圖，引人遐想的「香艷劇情」迅速發酵，導致谷姓女子的上司、同事、朋友都在議論，甚至還有國外網友私訊罵她。

▲小富婆與快遞員的「情慾對話」，其實是兩名男子自導自演。（圖／翻攝和訊新聞）

事後，谷姓女子在微博公開發文，坦承謠言中的「小富婆」的確是她，但事實真相是自己未婚，也沒有小孩，在謠言迅速擴散下，不但丟了工作，找新工作也被拒絕，還因此患上心理疾病。

事發一個月後，杭州市公安局餘杭分局公布行政處罰書，確認郎姓與何姓男子利用網路公然侮辱、誹謗他人，由於情節較重，將兩人行政拘留9日。

之後，谷姓女子仍決定尋求法律途徑，挽回清白，除了公開上媒體之外，還向餘杭人民法院提交刑事自訴狀及證據材料，控告郎姓與何姓男子捏造事實，通過網路誹謗且情節嚴重，追究兩人刑事責任。

事實上，在谷姓女子出面澄清後，原先的輿論也立即逆轉，大陸網友除了讚賞谷姓女子的勇氣之外，也贊同她提告捍衛清白，更抨擊兩名男子「罪有應得」、「造謠的成本太低」等。《澎湃》報導，經審查，此案件符合刑事自訴案件的受理條件，餘杭人民法院已於12月14日立案受理。

▲大陸網友對於谷姓女子勇於捍衛清白給予肯定。（圖／翻攝新京報紙剝洋蔥視頻）