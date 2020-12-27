　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸網瘋傳「小富婆出軌快遞小哥」　白皙輕熟女現身...網友全怒了

▲▼谷姓女子被偷拍，造謠出軌快遞員。（圖／翻攝看看新聞、新京報紙剝洋蔥視頻）

▲谷姓女子遭人偷拍，甚至編造出軌快遞員的謠言。（圖／翻攝看看新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸網站日前出現「富婆出軌快遞小哥」的影片，內容是一名女子在自家樓下領快遞，卻被爆出與快遞員不倫，由於還有微信對話截圖，讓話題迅速擴散。不過，這名女子事後出面澄清，表示自己是被人偷拍，對話內容也是對方捏造的，正式向法院提告，兩名男子遭到當地公安調查。

《和訊新聞》報導，整起事件發生在7月7日，現年28歲的谷姓女子當天到住家一樓拿快遞，卻被隔壁商店老闆郎姓男子偷拍成影片。事後，郎姓男子跟何姓友人分飾「快遞小哥」與「女屋主」身份，捏造曖昧的微信聊天內容，並把偷拍的視頻與聊天內容截圖發至微信群。

報導指出，網路流傳的出軌故事中，谷姓女子被誹謗成獨自在家帶小孩的「小富婆」，也是兩次主動勾引快遞小哥偷情的「風騷少婦」，由於搭配偽造的微信對話截圖，引人遐想的「香艷劇情」迅速發酵，導致谷姓女子的上司、同事、朋友都在議論，甚至還有國外網友私訊罵她。

▲▼谷姓女子被偷拍，造謠出軌快遞員。（圖／翻攝看看新聞、新京報紙剝洋蔥視頻）

▲小富婆與快遞員的「情慾對話」，其實是兩名男子自導自演。（圖／翻攝和訊新聞）

事後，谷姓女子在微博公開發文，坦承謠言中的「小富婆」的確是她，但事實真相是自己未婚，也沒有小孩，在謠言迅速擴散下，不但丟了工作，找新工作也被拒絕，還因此患上心理疾病。

事發一個月後，杭州市公安局餘杭分局公布行政處罰書，確認郎姓與何姓男子利用網路公然侮辱、誹謗他人，由於情節較重，將兩人行政拘留9日。

之後，谷姓女子仍決定尋求法律途徑，挽回清白，除了公開上媒體之外，還向餘杭人民法院提交刑事自訴狀及證據材料，控告郎姓與何姓男子捏造事實，通過網路誹謗且情節嚴重，追究兩人刑事責任。

事實上，在谷姓女子出面澄清後，原先的輿論也立即逆轉，大陸網友除了讚賞谷姓女子的勇氣之外，也贊同她提告捍衛清白，更抨擊兩名男子「罪有應得」、「造謠的成本太低」等。《澎湃》報導，經審查，此案件符合刑事自訴案件的受理條件，餘杭人民法院已於12月14日立案受理。

▲▼谷姓女子被偷拍，造謠出軌快遞員。（圖／翻攝看看新聞、新京報紙剝洋蔥視頻）

▲大陸網友對於谷姓女子勇於捍衛清白給予肯定。（圖／翻攝新京報紙剝洋蔥視頻）

ET快訊
陳建州深夜連續道歉4次！ 認問題非常多：絕對會扛責任
LIVE／防變種病毒日本鎖國、英120人傍晚返台　指揮中心最
英女大生擁「32HH巨乳」！露深溝求募款　前男友父驚曝1句話
春水堂驚見員工「把湯鍋變泡腳桶」照片曝光噁爆　業者回應了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／遼寧隨機砍人7死7傷　陸警用「掃把」打趴持刀狂男

陸網瘋傳「小富婆出軌快遞小哥」　白皙輕熟女現身...網友全怒了

1歲女童狂哭鬧...CT驚見「佩佩豬」　媽一看傻眼：兇手是它！

陸公布反壟斷法報告　官方定調：適用網路等新經濟領域

陸援建「港版火神山」下月完工　將可提供800張負壓病床

疫苗冷鏈需求增　「中國製造」冰箱出口成長三成

北京確診者爆是全家員工！多家門市緊急停業消毒

習近平為連任也打台灣牌？　趙建民：陸民意對兩岸和平不利

手遊CEO疑中「河豚毒素」身亡　醫：最開始出現「嘴角麻痺」

陸對台「口袋工具很多」　趙春山：2021年是復談最後機會

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

影／遼寧隨機砍人7死7傷　陸警用「掃把」打趴持刀狂男

陸網瘋傳「小富婆出軌快遞小哥」　白皙輕熟女現身...網友全怒了

1歲女童狂哭鬧...CT驚見「佩佩豬」　媽一看傻眼：兇手是它！

陸公布反壟斷法報告　官方定調：適用網路等新經濟領域

陸援建「港版火神山」下月完工　將可提供800張負壓病床

疫苗冷鏈需求增　「中國製造」冰箱出口成長三成

北京確診者爆是全家員工！多家門市緊急停業消毒

習近平為連任也打台灣牌？　趙建民：陸民意對兩岸和平不利

手遊CEO疑中「河豚毒素」身亡　醫：最開始出現「嘴角麻痺」

陸對台「口袋工具很多」　趙春山：2021年是復談最後機會

減緩境外及境內污染　台南連續4天啟動空污應變作業

兄弟第4號洋投確定？外媒爆：與養樂多洋投接近簽約

螞蟻集團約談結束　陸央行：存在違規監管套利行為

阿翔錄影出包！踩掉胡瓜運動褲「內褲外露」羞爆：我還要不要活

周湯豪術後急工作「連操24小時」　驚爆「鼻血倒流＋眼充血」

申請租金補貼被漲租！老租客曝超實用「經驗寶典」對付房東鑽漏洞

快訊／說法沒套好？RAVI承認與太妍戀愛中...打臉SM娛樂

麥擱來啊！難得沒下雨宜蘭清水地熱遊客爆量　車輛總量管制

不花大錢也能很快樂　3個讓心情更愉悅的生活練習

中國信託「如常．謝謝你」品牌形象影片　還原驚心動魄91天

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

大陸熱門新聞

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

學生妹翻牆遭扒光裙子　32秒青春片瘋傳

6歲童驚悚墜井　小兒麻痺男跳下救人：我60歲犧牲沒關係

用港台留學生浴室被罵沒資格　陸碩士生：縱容特權

25歲房仲爬上嫂子床　暴怒勒死她

趙建民：陸民意對兩岸和平不利

可米小子主唱西進苦讀　「搖滾牙醫」10年磨一劍

揭密董事長中毒內幕！　嫌犯年薪高達8600萬

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

壓路機馬路上輾人！修路工爆頭慘死

陸「福平鐵路」正式運營

84歲超級傳染者！香港聯合醫院小型爆發

陸網傳「富婆出軌快遞小哥」　輕熟女怒提告

1歲女童CT拍出「佩佩豬」　媽傻眼是它！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

快訊／少時太妍與VIXX RAVI被爆熱戀中

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

女歌手飲料店打工「沒人認出」！

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面