新北25歲男闖服飾店掏鳥撸整排！店長理貨見「35件沾精新衣」氣瘋

▲25歲楊姓男子闖服飾店，還掏出生殖器對著衣服自慰，直到店長發現35件沾精衣服，才發現楊男噁心行徑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名25歲楊姓男子5月間跑到一間服飾店內，並且趁著無人注意時，掏出生殖器對著掛在衣架上的服飾磨蹭，還將精液沾在衣服上。直到服飾店店長發現有異，趕緊調閱監視器，才發現楊男的噁心行徑，氣得趕緊報警。法官審理後，依毀損罪嫌判楊男拘役59天，得易科罰金5萬9千元。

判決書指出，楊男5月3日下午1時許跑到某服飾店內，掏出生殖器對著陳列在衣架上的服飾自慰，還來回磨蹭，導致服飾約35件全沾上楊男的精液，而無法販售。直到服飾店店長在整理服飾時，發現衣服上的髒汙，於是立刻調閱監視器查探，才發現楊男的噁心行徑，於是立刻報警處理。

楊男到案後坦承犯行，而法官審理時，該店店長也表明，所有沾精的服飾縱使有清洗可能，但仍可能因此讓人心生厭惡，於是已全數丟棄，不能再販售。法官事後審酌，楊男不思自重及尊重他人，公然在服飾店內做出猥褻行為，敗壞社會善良風氣，還毀損服飾，行為實有不該，因此依毀損罪嫌判他拘役59天，得易科罰金5萬9千元。全案可上訴。

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