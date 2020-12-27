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台南三寶神之鬼切！外線橫越3車道　下秒挨撞噴飛數m…網一看怒了

▲▼台南三寶外線攻擊。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲台南騎士從最外線車道直接橫切3車道準備左轉。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

記者陳韻如／台南報導

台南市南區27日上午發生一起嚴重車禍！一名機車騎士行經夏林路口準備要左轉健康路二段時，卻直接從外側車道連切三車道，導致直行轎車閃避不及撞上，騎士還噴飛引擎蓋上向前移動公尺後，直到轎車停下才滾落在第。整個過程被對向轎車行車紀錄器錄下，車主事後也將畫面放上網路，不少網友看了傻眼，紛紛怒罵騎士，「又是一位鬼切神主牌」。

透過畫面可以看到，事發當時騎士從夏林路想做轉健康路，然而他卻沒有遵守兩段式左轉的規定，直接從最外側車道一路向左連切三車道，想直接左轉，而由於當時路口號誌為綠燈，一輛轎車正一如往常的準備通過路口，當見到騎士時早已閃避不及，當場撞上。

▲▼台南三寶外線攻擊。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲直行車輛閃避不及當場撞上騎士。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

猛烈撞擊力道，導致騎士噴飛引擎蓋上，一陸向前了數公尺後，直到轎車停下才滾落地面，而整個車禍過程全被對向轎車的行車紀錄器錄下，車主事後也將畫面放上臉書。

▲▼台南三寶外線攻擊。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲猛烈撞擊力道，導致騎士當場噴飛數公尺遠。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

這段影片曝光後，不少網友看了相當憤怒，紛紛留言直呼，「騎那種死人型的！」、「這肯定是雞腿駕照～」、「這種很愛切西瓜的三寶，還是早點領便當來的好！」、「鬼切法不被撞才怪，台灣三寶怎麼越來多，尤其是老屁孩」。

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