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海軍棄單16桌菜色曝光　活蝦店老闆曝心聲

▲高雄活蝦餐廳遭棄單菜色 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲高雄活蝦餐廳遭棄單菜色 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一家活蝦餐廳賴姓老闆24日指出，1個月前接獲海軍某單位預定聖誕節晚上席開16桌，不料近日爆發本土病例，國軍高層疑下令禁止聚餐，而在前一天接到取消電話，估計損失8萬元。對此，海軍保修指揮部26日表示，2週前訂餐已先行與廠商完成協議，若因疫情影響，將會事前告知取消，8000元訂金則依約定由廠商沒收。老闆則表示，取消時間和用餐時間距離太短，他們料都備好了，會開記者會是想趕緊將被取消的16桌菜銷出去，沒有要索賠也沒有要怪軍方。

▲▼活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜「前夕取消」　老闆傻眼：魚都殺了。（圖／東森新聞）

▲活蝦餐廳賴老闆。（圖／東森新聞）

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高雄一間活蝦餐廳1個月前接獲海軍某單位電話，預定25日晚上席開16桌慶祝年終，不料近日爆發本土病例，國軍高層疑似下令禁止聚餐，導致老闆好不容易魚都殺好、料也備好，食材花了近8萬元，卻在前一天接到取消電話，讓他當場傻眼，賴姓老闆更出面開記者會，曝光這6千元的菜色，光是蝦料理就有4樣，還有蒸魚、花枝丸等其他肉類。

不過，軍保修指揮部26日表示，原訂於109年12月25日實施餐敘，2週前訂餐已先行與廠商完成協議，若因疫情影響，將會事前告知取消；後因考量疫情狀況取消單位餐敘，8000元訂金則依約定由廠商沒收。

對於軍方說已先行與廠商完成協議，若因疫情影響，將會事前告知取消，《ET today新聞雲》記者詢問賴老闆，他說自己不太了解這部分，但立刻反問「那我到底要不要準備？」，他說軍方是約24日晚間6點多來電告知取消，距離用餐時間不到24小時，他說：「照理來說，我們還沒有接到通知之前當然是開始備料，但突然說取消當然來不及，魚都殺了、料都備了。」

他強調他沒有責怪軍方，開記者會是想趕緊將這16桌菜賣掉，減少損失，他說：「連這樣的舉動都沒辦法體諒嗎？海鮮不能久放，魚都殺了蝦子都放了可以放多久，這種情況我必須要趕快處理掉，8千塊可以彌補我的損失嗎？」，他說，一桌訂金才收500元，體諒國軍配合疫情，站在店家立場無奈但配合，但為減少損失就是想賣掉這16桌，經過媒體曝光後，老闆開心表示，25日晚間7點多16桌已經全數賣光。

賴老闆說，雖無奈但接受，他說：「也沒有怪他們(軍方)也沒有要索賠，他們要抱怨什麼」，反問能夠不處理嗎？只希望趕緊將海鮮的食材處理掉，加上一桌成本就要3千元，光靠材料費就要5萬左右，才會這樣以此方式處理，強調自己並沒有對軍方做抱怨。

時間對我們來說完全沒用！

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