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「浪貓被路殺」他霸氣免費火化　同事嗆白癡！萬人戰爆：犯大忌

▲貓咪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO幫助浪貓處理後事，作法引發反彈！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「對不起老闆，但我寧可對得起良心！」一名男網友表示，今（26）日早上有民眾送來一隻過世的浪貓，希望能幫祂火化，佛心的原PO回應，可免費處理。結果此舉引發同事不滿，嗆聲「你是白癡嗎？」因為依照行情來說，做愛心火化是1000元，原PO則反擊會自掏腰包付帳，「不希望因為經濟能力限制了愛心！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，本身職業是寵物火化師，今日一早6時許，突然有一群年輕人上門求救，指出撿到一隻路殺的喵喵，自掏腰包買了紙錢，求問是否能幫忙處理後事？

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聞言，原PO不加思索答應處理，接著請年輕人把喵喵放進火火室，接著才安心離開。不久後，同事走過來詢問「有沒有收錢？」原PO回應沒有，強調「他們是路上撿到做愛心的...」

頓時，同事氣憤指責，「每個人都這樣，老闆不就要倒了？集體1500元、做愛心收1000元、便宜500元。」原PO也跳腳反駁，「他們也出於好意，現在快過年又有疫情關係，萬一這筆錢會影響他們生活呢」、「老闆這時間又不在，集體多燒這隻也不會耗多少油」。

同事下秒失去理智，直接嗆聲「你是白癡嗎？」而原PO回擊，「錢我付...可以了吧？」而同事也惦惦離去。對此，原PO直言，「不希望因為經濟能力限制了愛心，我能力範圍內都會做，對不起老闆，但我寧可對得起良心。」

▲▼ 寵物火化師，免錢幫浪貓貓火葬，同事嗆：你是白癡嗎？（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友建議，應該依照SOP收費！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，掀起萬人論戰，一派力挺原PO的善念，「吃虧就是占便宜，貓咪會報答你的」、「如果是我的話，我也會自掏腰包付這筆錢，當然也要看狀況，不然有心人士會利用這個機會，其實同事的立場跟您的立場都沒錯，只是當下討論對話的語氣不好造成您的心裡不愉快，願您的愛心繼續下去，也希望您能體諒同事站在老闆站在公司的立場想」、「你做的非常對」、「感謝你的善良」。

不過多數人認為，不可公器私用，「我之前撿路殺的去火化，人家跟我收1000沒錯」、「拿人家的東西做好事？使用者付費」、「未經老闆同意動用老闆資源，你要拿1500元補還老闆，再請示老闆日後類似案件收費優費標準，遵守員工守則」、「站在公司角度，確實不該破壞公司規定。但站在人的角度，謝謝你有顆柔軟的心，以及對逝去生命的尊重，會有福報的」、「不可以公器私用，這在職場上是大忌」。

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