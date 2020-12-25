▲2020更生音樂祭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「2020更生音樂祭-歡樂耶誕狂響曲 幸運草市集在香堤」於25日下午，假信義新光三越A8、A10香堤廣場舉行更生音樂祭暨幸運草市集。法務部次長張斗輝、台灣高檢署檢察長邢泰釗等人均應邀出席。許多更生人明星商品的攤位前，更是吸引不少人潮前往購買。

由臺灣臺北地方檢察署、財團法人臺灣更生保護會臺北分會主辦的「2020更生音樂祭」活動邁入第三年，今年選在台北市信義區舉行，天公作美，讓台北市連日來的陰雨暫緩，再加上時值耶誕佳節，廣場內聚集不少民眾，為活動增色不少。

▲法務部次長張斗輝。（圖／記者吳銘峯攝）

張斗輝致詞時表示，矯正署出品的商品都是「紅心商品」，絕不會有「黑心商品」；因此更生人在監所中習得技藝，也學得矯正署製做「紅心商品」，但就缺社會給更生人支持，讓他們有機會可以人生重來。另外邢泰釗致詞時也表示，疫情影響，許多更生人創業出現危機，因此法務部長蔡清祥指示，要更生保護會提供紓困貸款，協助更生人度過難關。目前提出紓困要求的共有128件、通過審核的共有71件，總金額達到700萬元。

本次活動參與的更生人明星商品，包含精心烘焙值得等待的好咖啡-「25hrs Coffee CO.」；及堅持手作，少油少糖、不加一滴水及化學添加物-艾格諾先生蛋捲；還有採用十幾種中藥烹調、暖冬聖品-正元麻辣鴨血臭豆腐等更生產品，提供民眾一個價廉物美的聖誕佳節採買好選擇。

▲台灣高檢署檢察長邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）

此外，音樂祭活動並更邀請從童星出道，曾推出暢銷百萬專輯《翹腳髯嘴鬚》紅遍全台，入圍金曲獎台語歌王的方順吉，雖因服食搖頭丸、及持有大麻遭勒戒，但努力改過自新，重回演藝界；平日在餐廳當主廚，假日巡迴各社團體做公益、愛心送暖的小豪魔幻Magic秀，吸引不少人潮，也讓更生人商品銷售更好。



