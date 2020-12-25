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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／未補提連署人名冊　陳致中罷免案不成立

▲陳其邁市政總質詢,陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳致中。（資料照／記者吳世龍攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員陳致中遭報復性罷免，然而因連署未達標，中選會25日宣布，陳致中罷免案不成立。由蔡新民先生領銜提出高雄市議會第3屆第10選舉區議員陳致中罷免案，因提議人之領銜人逾期未補提連署人名冊，中選員會依公職人員選舉罷免法第83條第2項規定，於25日宣告該罷免案不成立。

中選會表示，蔡新民先生於109年11月2日向高雄市選舉委員會提出連署人名冊，經高雄市選舉委員會於109年12月9日函報連署人名冊查對結果，連署人數計2萬9018人，依法刪除人數1萬3373人，符合規定人數1萬5645人，未達《公職人員選舉罷免法》第81條第1項連署人數應達原選舉區選舉人總數百分之十以上（即2萬8,062人以上）之規定，該會爰於同日函請蔡新民先生補提連署人名冊，補提期間自109年12月13日起至109年12月22日止，因蔡新民先生逾期未補提連署人名冊，爰依公職人員選舉罷免法第83條第2項規定宣告該罷免案不成立。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第83條第2項規定，罷免案連署人名冊，經查對後，如不足規定人數，由選舉委員會通知提議人之領銜人於10日內補提，屆期不補提或補提仍不足規定人數，選舉委員會應為罷免案不成立之宣告。

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