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ETtoday綜合台會議紀錄2020/12/11

ETtoday綜合台新聞自律委員會會議紀錄
會議名稱：新聞自律委員會 第十一次會議
日期：2020年12月11日（五）
會議時間：PM12:30～PM13:30
主席：陳清河副校長
會議地點：南港1F-1會議室
出席委員：
【外部委員】
世新大學 陳清河副校長
世新大學廣電學系 關尚仁副教授（另有要務）
銘傳大學廣播電視學系 杜聖聰系主任
文化大學大眾傳播學系 王翔郁副教授
前玄奘大學大傳系主任 諸葛俊系主任（另有要務）
【內部委員】
新聞部：
吳增煌資深副總編輯
陳弘修副總編輯
列席人員：
【合製單位－東森新媒體控股股份有限公司】
林妏純總編輯、譚志東執行副總編輯、周佩虹資深副總編輯、盧婉琳資深專員
【節目部】
洪思驊協理

實際出席共 10人

會議內容重點摘要
一、針對觀眾及團體、基金會等申訴案件處理研議與討論：
（一）本季，相關管道與單位，皆無收到申訴案件。
（二）長期以來都保持最好素質，沒有申訴案件即是觀眾給予的肯定。
二、新聞時事研討：自殺新聞的處理與應對 （委員意見整理）
（一）臺灣自殺案件愈來愈多，各家電視台、媒體皆於第一時間都有播報，對於自殺事件的照片與影音，畫面的露出程度及報導方式皆有不同。
（二）這類報導是否造成鼓勵他人自殺或誘使他人自殺，就新聞上的處理與應對來進行呈報及討論。
（三）自殺、憂鬱症的新聞只會越來越多，以人、事、時、地、物來分別探究，就人來說若足以辨識個資，或造成當事人及家屬二度傷害的疑慮，應審慎處理。
（四）雖然說新聞必須有圖才有真相，但是對於自殺新聞建議，對於文稿及影音，是否考量以真實照片、影像去調整呈現是否可行？最後仍不要忘記新聞人的職責「報導事實的真相」。
（五）社會閱聽人對於相關法律、規範之監督將會越來越嚴格，就新聞事件的細節處理必須更嚴謹、更警慎。
（六）關於讀者、觀眾「透過不同管道，要求刪除之前的報導」這類相關事件，為不違反新聞處理原則，又以人道為考量，可以思考評估於新聞事件過後，是否將文稿內容、照片與影音稍作調整，及是否有其刪除之必要。
（七）應評估在新聞報導自殺案件最後，是否有清楚讓讀者、觀眾知道，關於自殺防治的警語和防治方法，及可尋求相關協助輔導的專家等資訊，這是身為新聞媒體應做的社會責任。
（八）關於自殺案件之新聞，是否有必要永久留存之必要，可以重新評估。
三、結論
（一）建議對於重大的自殺新聞事件，用字遣詞應謹慎，並於新聞標示防治自殺警語及可尋求的輔導單位。
（二）關於自殺新聞之圖像、影音，新聞節目發布程序，建議內部評估建立新的自殺新聞防治SOP。
四、第十二次會議時間、地點確認：
（一）下一季召開時間訂於2021年2月5日（五）PM 12:00- PM 14:00。
（二）地點：台北市南港區重陽路72號1F（ETtoday會議室）。
 

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