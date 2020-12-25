跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

▲未來一周天氣變化大。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是聖誕節，各地氣溫偏低，明日起東北季風減弱，天氣型態轉為多雲到晴，早晚低溫回升至15到18度，白天高溫則約23到27度。中央氣象局表示，下周二、三將是溫度劇烈變化的轉折點，屆時將由16度低溫暴跌至9度，且將有鋒面通過，北部、東半部還會有局部短暫雨，在沿海空曠地區最冷恐探5度，北台灣1000公尺以上高山有望降雪。

氣象局預報員林定宜表示，明日東北季風減弱，氣溫將稍微回升，水氣也會減少，僅剩東半部有零星降雨，明日氣溫北部約15到23度、中部16到26度、南部18到27度、東部18到24度。

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林定宜指出，但近日天氣變化很快，周日起鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部天氣再度轉濕涼，其他地區則是早晚氣溫較低，中南部也有零星降雨，等於全台都會有降雨機會。

▲今年跨年夜低溫有望比2004年更低。（圖／氣象局）

下周一受到東北季風影響，各地天氣偏涼，不過水氣減少，北部、東半部、中南部山區有降雨機率，中南部平地則是多雲到晴。氣溫方面，早晚低溫約16到19度、白天高溫約20到26度。下周二東北季風減弱，氣溫回升、水氣較少，僅北部、東半部有零星降雨，低溫約16到19度、高溫約21到28度。

下周三開始天氣有劇烈變化，除有另一波鋒面通過外，寒流也將隨即南下，溫度會像溜滑梯一樣大幅下降，水氣也會增加，北部、花東地區都有局部短暫陣雨，屆時各地氣溫分別是北部9到18度、中部11到20度、南部13到25度、東部12到15度。

▲北東跨年夜不只寒冷還會下雨。（圖／記者李毓康攝）

下周四是跨年夜，將持續受到寒流影響，到元旦天氣都非常冷，北部約8到11度、中部10到17度、南部11到19度、東部12到15度。受到低溫與水氣影響，北台灣1000公尺以上高山在下周二夜晚、周三清晨間有機會降雪。

林定宜表示，往年最冷的跨年夜為2004年的7.6度，今年的寒流強度較強，可能成為16年來最冷跨年夜，且近山區、沿海空曠地區溫度會更低，最低溫有機會下探5度。

▲跨年夜低溫預測。（圖／氣象局）※點圖放大