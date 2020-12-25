　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周天氣變化大。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是聖誕節，各地氣溫偏低，明日起東北季風減弱，天氣型態轉為多雲到晴，早晚低溫回升至15到18度，白天高溫則約23到27度。中央氣象局表示，下周二、三將是溫度劇烈變化的轉折點，屆時將由16度低溫暴跌至9度，且將有鋒面通過，北部、東半部還會有局部短暫雨，在沿海空曠地區最冷恐探5度，北台灣1000公尺以上高山有望降雪。

氣象局預報員林定宜表示，明日東北季風減弱，氣溫將稍微回升，水氣也會減少，僅剩東半部有零星降雨，明日氣溫北部約15到23度、中部16到26度、南部18到27度、東部18到24度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，但近日天氣變化很快，周日起鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部天氣再度轉濕涼，其他地區則是早晚氣溫較低，中南部也有零星降雨，等於全台都會有降雨機會。

▲今年跨年夜低溫有望比2004年更低。（圖／氣象局）

▲今年跨年夜低溫有望比2004年更低。（圖／氣象局）

下周一受到東北季風影響，各地天氣偏涼，不過水氣減少，北部、東半部、中南部山區有降雨機率，中南部平地則是多雲到晴。氣溫方面，早晚低溫約16到19度、白天高溫約20到26度。下周二東北季風減弱，氣溫回升、水氣較少，僅北部、東半部有零星降雨，低溫約16到19度、高溫約21到28度。

下周三開始天氣有劇烈變化，除有另一波鋒面通過外，寒流也將隨即南下，溫度會像溜滑梯一樣大幅下降，水氣也會增加，北部、花東地區都有局部短暫陣雨，屆時各地氣溫分別是北部9到18度、中部11到20度、南部13到25度、東部12到15度。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲北東跨年夜不只寒冷還會下雨。（圖／記者李毓康攝）

下周四是跨年夜，將持續受到寒流影響，到元旦天氣都非常冷，北部約8到11度、中部10到17度、南部11到19度、東部12到15度。受到低溫與水氣影響，北台灣1000公尺以上高山在下周二夜晚、周三清晨間有機會降雪。

林定宜表示，往年最冷的跨年夜為2004年的7.6度，今年的寒流強度較強，可能成為16年來最冷跨年夜，且近山區、沿海空曠地區溫度會更低，最低溫有機會下探5度。

▲▼跨年夜低溫預測。（圖／氣象局）

▲跨年夜低溫預測。（圖／氣象局）※點圖放大

ET快訊
連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻
北部1千公尺高山可能下雪！　這天起低溫暴跌剩5度
變種病毒再現！大馬證實出現「A701V」病毒株：傳染力更強
小賴台上激吻知名男歌手！　甜「放閃」：出道週年禮物
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵111隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則

紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵111隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則

紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

陳江和為動手打人公開道歉　否認有掐脖子

蛋捲界LV也用這種蛋！家樂福推「非籠飼放牧蛋」改善母雞處境

先探／合勤控、智邦蠶食基建大餅

新北小學生超暖！連續5年努力存錢捐贈國際難民聖誕禮物

全台第2家！英式輕食「英格莉莉」插旗微風台北車站　明年1月開幕

賞鳥驚見古金幣！幸運男田中挖出逾千枚...總價值破3000萬

先探／挖礦概念股群起飆漲

先探／大尋寶家　發掘轉投資黑馬

年末跑趴常見的3個「彩妝誤區」，畫錯變得超沒質感

邀15歲少女上摩鐵玩跳蛋...她回訊「喜歡」　26歲男友仍判有罪

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

快訊／再增4例境外移入！

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

紐籍機師曾搭北捷　陳時中證實曝原因

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」！內行：市值3萬

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

詐騙來電「你刷了90萬」　他神回1句對方招了

境外移入+4　指揮中心最新說明

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

同志面試被打臉「出櫃不算冒險」　臺虎精釀道歉

更多熱門

相關新聞

避「車位釘子戶」！元旦起預售屋買車位　無土地持分

避「車位釘子戶」！元旦起預售屋買車位　無土地持分

預售屋買氣夯，為了保護消費者權益，行政院修正「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，元旦起預售屋的停車位不列入土地持分，契約未符合條件者最高可罰50萬元，專家分析，修法主要是為了避免有民眾只買車位、不買房子，藉由車位所持份的土地來卡住都更。

上國道撇步！連假好走時段出爐

上國道撇步！連假好走時段出爐

福隆迎曙光停辦！台鐵可免費退票

福隆迎曙光停辦！台鐵可免費退票

寒潮爆發！跨年夜急凍5°C太平山可能下雪

寒潮爆發！跨年夜急凍5°C太平山可能下雪

元旦滿檔活動　新的一年台南開始

元旦滿檔活動　新的一年台南開始

關鍵字：

跨年元旦寒流

讀者迴響

熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面